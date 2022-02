Le Miracle krijgt postcorona weer wat perspectief

Gino Vanassche en Lieven De Clercq, de mannen achter evenementenbureau Le Miracle, komen uit een hoogst bizarre coronaperiode. Hun orderboek om evenementen mee op poten te zetten, zag er begin 2020 hoopvol uit. Maar toen brak de pandemie los..

Lieven is afkomstig uit Zottegem en woont in de Onze Lieve Vrouwstraat naast de Zonnebloem. “In maart 2020 viel het sociale leven compleet stil. De evenementensector in het bijzonder werd hard getroffen. Het orderboekje werd leeg en door de lock down was er plotseling niets meer mogelijk”, vertelt Lieven. “Onze sector werd een beetje de speelbal. Want ook in de schaarse periodes dat er wat perspectieven waren, waagde niemand zich aan de organisatie van een evenement.”

Lieven en zijn partner Gino, afkomstig uit Wevelgem, runnen samen Le Miracle. “Wij konden overleven omdat we nog andere bezigheden hebben. Compensatie kwam er bijvoorbeeld door het spijtig voorval van toenemend aantal begrafenissen. Maar het creatief bezig zijn om evenementen te organiseren is ons ding. Dat hebben we twee jaar lang hard gemist.”

Limousine

Voor de pandemie hebben ze nog een investering gedaan: een limousine. Een wagen van bijna, tien meter lang waarvoor je je bij het voorbijrijden wel eens omdraait. “Ons limousineverhuur is zeker complementair aan het evenementengebeuren. Tijdens het valentijnsweekend hebben we er Ardooie kennis mee laten maken aan De Groene Dreve.”

Maar de limousine is niet de enige troefkaart van een evenementenbureau. Creativiteit en zin voor organisatie zijn eveneens belangrijk. “We organiseren bedrijfsfeesten, huwelijksfeesten, vrijgezellenavonden. En belangrijk is dat alles maatwerk is, op vraag van de klant. Het inkleden van het interieurs, de keuze van de catering, de locatie, de muziek…: the sky is the limit”, besluit Gino, die blij is dat het gewone leven weer meer op gang komt en dat de evenementen weer kansen krijgen. En dat is te merken in het orderboekje van Le Miracle.

Belleman

Om de terugkeer uit het coronatijdperk te vieren, hebben de mensen van Le Miracle, samen met Johan van de Groene Dreve, het feest van de liefde gevierd. Wie interesse had in een arrangement met de limousine kon zijn naam opgeven in DGD. Er kwamen 660 kandidaten binnen. “Daarom hebben we beslist om het prijzenaanbod te verhogen”, aldus de initiatiefnemers.

De hoofdprijs, een volledig arrangement in de limousine, gaat naar Katrien Vernest uit Koolskamp. Ze toeren straks met acht personen rond in de limou. Daarnaast zijn er nog drie winnaars die een uurtje limousinerit krijgen: Johan Madou uit Koolskamp, Joost Vanmarcke uit Ardooie en Johny Feys-Declerck uit Wingene. Het was de belleman die het blijde nieuws mocht verkondigen. (Jan Maeseele)