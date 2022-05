Le Comptoir d’Elodie is heel bewuste kruidenierszaak

Geen verspilling, geen nutteloze verpakkingen en geen eindeloze verplaatsingen. Het concept van Le Comptoir d’Elodie klinkt eenvoudig maar is gebaseerd op een visie die zowel de planeet als de maatschappij een boost moeten geven. Het centrum van Komen-Waasten is op die manier een ethische en vooral eerlijke onderneming rijker.

“We leven in een land waar we alles ter beschikking hebben. Waarom blijven we dan steeds maar opnieuw dingen weggooien?” Toen Elodie Braem (43) besloot om haar nieuwe kruidenierszaak te starten, was het die ene, eenvoudige vraag die de doorslag gaf. Met roots in Komen-Waasten, was Elodie meer dan 23 jaar lang aan de slag in zowel fabriekshallen of als poetsdame. Toch zijn het vooral haar puberjaren die mee aan de basis lagen van haar onderneming. “Voor mijn vakantiejobs trok ik steevast richting winkels of supermarkten”, zegt de kersverse winkeldame.

“Het was het soort van job waar ik mijn gading kon vinden. Tussen de mensen, praten, helpen of zelfs gewoon de schappen vullen. Ik deed dat allemaal graag en dat is natuurlijk altijd in het achterhoofd blijven plakken. Uiteindelijk kwam ik dan in de volwassen wereld terecht en koos ik voor de zekerheid van een vast inkomen. Werken in de productie of gaan poetsen bij de mensen thuis? Het waren dingen die er voor mij bij hoorden. Toch is het idee van een eigen winkel in mijn gedachten altijd blijven spoken.”

Stap in het onbekende

Het plan van Elodie kon meteen rekenen op de nodige weerstand. “Zou je dat nu wel doen? Ben je zeker dat je je vast loon zomaar wil gaan opgeven? Het was het advies dat ik van velen kreeg”, gaat ze verder. “Dan was er nog de onzekerheid over de coronacrisis en de lockdowns waar we ons door hebben moeten worstelen. Natuurlijk zijn dat vragen die te belangrijk zijn om te negeren maar aan de andere kant kunnen we zo altijd blijven stilstaan. Gisteren corona, vandaag de oorlog in Oekraïne, wat gaat het morgen zijn? Ik begon met een opleiding bedrijfsbeheer en van zodra dit pand hier vrij kwam, greep ik mijn kans.”

Voedselverspilling reduceren

Le comptoir d’Elodie werd zo een rasechte kruidenierszaak, waar nostalgie nooit ver weg is. “Groenten, fruit en specerijen die allemaal onverpakt kunnen worden meegenomen”, toont ze ons. “Ik heb het echt niet voor die hopen plastiek waar we bijna alles mee kunnen verpakken. Neen, hier gaan we de vervuiling tegen en kunnen mensen dus op het gewicht kopen. We werken ook enkel met seizoensproducten, net zoals vroeger, vooral om de import van verre plaatsen te gaan vermijden. We mogen niet vergeten dat ecologisch winkelen meer is dan alleen maar een plastic zakje vermijden. Wanneer je producten van duizenden kilometers ver komen, heb je al je andere moeite meteen teniet gedaan. Het is misschien een erg aparte manier van winkelen maar ik ben ervan overtuigd dat we de gewoontes van de mensen moeten durven aanpassen. We moeten niet langer heil zoeken in de grote commerciële mastodonten maar moeten inzetten op lokaal en kleinschalig winkelen. Enkel zo zullen we niet alleen minder gaan vervuilen maar gaan we eveneens de voedselverspilling reduceren.”