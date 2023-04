Layla Dupon opent verruimde Plek 62 in ex-bakkerij in Wijnendale

Het keramiekatelier Plek 62, dat Layla Dupon (27) sinds 2019 in een deel van het bakkerspand van haar ouders aan de Alberic Deleustraat 62 in Wijnendale runt, werd de voorbije maanden serieus vergroot. Papa Johan Dupon en mama Annie Vuylsteke zijn eind november met hun bakkerij gestopt en Layla mocht de vrijgekomen ruimte innemen. De officiële opening is in het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 mei.

In het atelier waar Johan na 36 jaar geen brood meer bakt en geen patisserie meer maakt, staat nu materieel om potten te draaien en maakt Layla haar functionele keramiek: alledaagse gebruiksvoorwerpen, van servies tot kommen en vazen. Gebruiksgoed, meestal in een vrij strakke, geometrische stijl met felle kleuren.

De artistieke toer op

De eigenlijke bakkerij annex voedingszaak aan de straatkant, waar de klanten al die jaren over de vloer zijn gekomen, is omgevormd tot deels keramiekwinkel en deels workshopruimte. De winkel zal elke dinsdag en donderdag van 9.30 tot 16.30 uur open zijn en geregeld ook op zaterdag van 13 tot 16.30 uur.

Vader Johan heeft er eveneens een hoekje ingepalmd. Hij installeerde er zijn Old Bakery, een klein, gezellig cafeetje met enkele tafels en stoelen en heel wat antieke spullen uit het bakkersleven van vroeger. Op 6 en 7 mei zijn er koffie en koekjes verkrijgbaar.

Layla werd aan de Luca School of Arts in Gent eerst bachelor en vervolgens master in de beeldende kunsten, met als specialisme keramiek en glas. Ze volgde tevens de driejarige lerarenopleiding in techniek en het project algemene vakken (PAV), maar besloot de artistieke toer op te gaan en niet die van het onderwijs. Al komt haar didactische scholing tijdens de workshops goed van pas.

De verruimde Plek 62 is op zaterdag 6 mei van 14 tot 18 uur en op zondag 7 mei van 11 tot 17 uur voor iedereen vrij toegankelijk.

Stadsgenoten welkom

Layla organiseert flink wat workshops voor groepen, zoals families, bedrijven en verenigingen. Dan laat ze de cursisten deels pottendraaien en deels boetseren. Haar aanbod bestaat in grote trekken uit lessen pottendraaien (ook voor beginners), zelfstandig kleien (voor wie de basistechnieken al goed onder de knie heeft) en Freestyle Friday (voor eigen groepsprojecten).

“Raar, maar waar: ik word vanuit de hele provincie gecontacteerd en velen kopen mijn keramiek, maar weinigen uit het eigen Torhout”, zegt ze. “De stadsgenoten zijn nochtans héél welkom.”

Voor info: www.plek62.be