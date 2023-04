Laurens Vanryckeghem startte met Car Care by Laurens (CCL): “Auto in showroomstaat terugbrengen”

De Deerlijkse Laurens Vanryckeghem startte onlangs met Car Care by Laurens (CCL). Hij zorgt ervoor dat je wagen er weer netjes uitziet en biedt ook tal van gespecialiseerde behandelingen aan.

Laurens Vanryckeghem (45) uit Vrijeigen werkt als commercieel bediende bij Abriso, een bedrijf gespecialiseerd in beschermend verpakkings- en isolatiemateriaal. Hij is al van kindsbeen af geïnteresseerd in auto’s. “Wagens en vooral mooie wagens zijn altijd mijn dada geweest”, start Laurens zijn verhaal. “Mijn vader had dat ook. Thuis waste ik al op jonge leeftijd de auto en ik deed dat later ook met de wagens van onze verzekeraar in Desselgem. Dat ik dan – zonder rijbewijs – even een zware Mercedes mocht verplaatsen, was uiteraard graag meegenomen…”

“Het wassen van de auto was en is voor mij nog altijd een wekelijks ritueel. Wat is er nu mooier dan een glimmende bolide?”

Intensief

“Ik heb totaal geen moeite om veel uren te spenderen aan mijn eigen auto en mijn oldtimer Alfa Romeo Spider uit 1991. De auto wassen is voor mij een echt ontstressmoment. Ideaal om het hoofd leeg te maken en je gedachten te verzetten. Ik geniet daar echt van.”

“Van mijn grote hobby heb ik nu mijn bijberoep gemaakt. Kennissen pushten mij al lang om iets in die richting te doen, maar de eeuwige twijfelaar in mezelf hield het telkens tegen. Onder impuls van mijn zus heb ik uiteindelijk de knoop doorgehakt. Welke service ik met CCL aanbied? Een basisbehandeling is het wassen en drogen van het koetswerk, het reinigen van de velgen en wielkasten, het aanbrengen van bandendressing en afwerken met Quick Detailer. Ook simoniseren (polieren) en kleien, de manier om onzichtbare oppervlaktevervuiling van de lak te verwijderen, horen daarbij.”

“Niet vlug-vlug maar grondig en gedetailleerd. Car detailing is zoveel meer… Ook het interieur wordt intensief aangepakt: stofzuigen en dieptereiniging, volledig schoonmaken van bekleding, dashboard, vloer, hemel (plafond)… zodat het interieur er als nieuw uitziet. Ik heb ondertussen al enkele wagens onder mijn hoede genomen. Wat mij het meest motiveert, is de waardering die je van de klant krijgt nadat je de auto weer in showroomstaat hebt gebracht. Niet zelden staat men versteld van het uiteindelijke resultaat na een professionele poetsbeurt.” (DRD)

Info: Car Care by Laurens, carcarebylaurens@gmail.com en via Facebook.0496 68 56 91.