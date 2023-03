Laurens (27) herstelt tablets en smartphones met Fix-Centius

Met een grote passie voor smartphones begon Meulebekenaar Laurens Carpentier (27) eind vorig jaar met Fix-Centius, een herstellingsdienst voor smartphones, tablets en iPads.

“Je kan het gerust een uit de hand gelopen hobby noemen”, begint Laurens Carpentier. “Al enkele jaren ben ik sterk geïnteresseerd in de hardware en software van de smartphones maar ook de sterke innovatie van deze toestellen. Aangezien de vraag hierin groter werd naar herstelling heb ik dan de stap gezet om zelfstandig te worden in bijberoep.” Onder de noemer Fix-Centius biedt hij zijn diensten aan. “De mensen kunnen bij mij terecht voor allerhande defecten aan smartphones. Denk hierbij aan een gebroken scherm, het vervangen van de batterij, een defecte volumeknop…” Dat er veel vraag is naar dergelijke diensten kan de Meulebekenaar alleen maar bevestigen. “De smartphone is bij velen onmisbaar geworden. Mensen kopen ook niet snel een nieuw toestel omdat dit meestal aan de dure kant is. Daarom kiezen veel mensen nu voor een herstelling”, meent Laurens.

Verpleegkundige

Op het vlak van herstelling kan Laurens gerust een autodidact genoemd worden. “In het dagdagelijkse leven werk ik als verpleegkundige in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt dus daar is er niet meteen een link te leggen met herstellingen van smartphones. Het is de grote interesse en de uitdaging die me deden beslissen om me erin te verdiepen. Ik heb veel kennis opgedaan door veel literatuur door te nemen op het internet en het bekijken van instructiefilmpjes door collega-reparateurs. Ook kan ik altijd rekenen op een collega-reparateur uit Tielt (Fixed It) voor vragen of problemen.”

Voor geïnteresseerden of mensen met vragen heeft Laurens Carpentier alvast een boodschap. “Op mijn Facebookpagina Fix-Centius kan de nodige informatie teruggevonden worden maar men mag ook altijd mailen naar fix-centius@outlook.com. Prijsaanvragen zijn altijd vrijblijvend. Aangezien er veel prijsschommelingen zijn in onderdelen probeer ik altijd de juiste prijs door te geven aan de klant, daarom dat er ook geen prijslijst op mijn pagina staat.” (KeMa)