Laurens (18) opent pop-up met bloemstukken, chrysanten en decoratie in Harelbeke: “Mooi voor thuis of voor op graf van een geliefde”

Laurens Desmedt (18) houdt van 29 oktober tot en met 1 november een pop-up winkel open op het Marktplein van Harelbeke. Hij verkoopt er onder de noemer Creatief Desmedt bloem- en sierstukken en chrysanten voor Allerzielen en Allerheiligen.

Laurens Desmedt, nog altijd maar 18, startte een eigen atelier achter het ouderlijk huis waar Creatief Desmedt huist in Stasegem. Zijn papa is tuinman en Laurens erfde de microbe voor bloemen en planten. Laurens volgde Groendecoratie-Bloemsierkunst aan het PTI Kortrijk en heeft een passie voor bloemstukken. “Toen mijn broer Mathias in 2018 verongelukte, mocht ik samen met leerlingen en leerkrachten van de school een bloemstuk maken voor op het graf. Dat was de trigger om dit verder te doen onder de noemer Creatief Desmedt. In alle bloem- en sierstukken kan ik het gevoel van verdriet voor mijn broer steken.”

Veel vraag

Alles ging verder op Moederdag met een pop-up tent voor zijn zaak. “Toen ik enkele foto’s op Facebook zette, ging de bal aan het rollen en kreeg ik veel vragen om bloemstukken/creaties te maken. Het leuke is dat ik dit supergraag doe en ik wil me nog verder specialiseren.”

“Mijn bloem-, sier- en decoratiestukken zijn mooi voor thuis, maar passen ook op het graf van een geliefde”

Laurens kreeg het idee om iets te doen rond de dagen van Allerzielen en Allerheiligen en hij ging aankloppen bij de Stad Harelbeke. “Ik wilde graag iets speciaals doen en een pop-up winkel openhouden van 29 oktober tot en met 1 november met bloemstukken, chrysanten en decoratie.”

Keramiekvaasjes

Laurens kreeg de kans van Stad Harelbeke om een leegstaand pand aan het Marktplein 8 te gebruiken om er zijn producten voor te stellen. “Mijn bloem-, sier- en decoratiestukken zijn mooi voor thuis, maar passen ook op het graf van een geliefde. Ik toon er ook mijn eigen gekweekte chrysanten. In de winkel komt er ook een muur gevuld met keramiek van LK Ceramic, creaties van Liesbeth Knockaert uit Bavikhove. Het is onze eerste samenwerking, zij maakt voor mij keramiekvaasjes voor mijn droogbloemen.”

In de winkel kan je producten kopen, maar ook bestellen. “Ik toon via een staalkaart wat de mogelijkheden zijn, rekening houdend met de wensen van de klant.”