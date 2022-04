Laure opent schoonheidsinstituut in Rollegem

De Rollegemse Laure Mouton (29) start haar schoonheidsinstituut op bij haar huis in de Fressendestraat 7 in Rollegem. Laure is afkomstig uit Rollegem.

Haar ouders baatten er jarenlang zelfbediening Mouton uit. Ze woont nu met haar vriend Kevin Demets en hun dochtertje Annaëlle in de Fressendestraat. Laure volgde bio-esthetiek in het Sint-Theresiainstituut in Kortrijk. Ze liep stage in de wellness bij D-hotel in Marke, waar ze vooral massages gaf. “Ik ben er ook in het weekend gaan werken om massages te geven”, vertelt ze.

Laure volgde ook nog een jaartje wellness-consultent aan Vives. Ze begon te werken bij Supra Bazar in Gullegem en in bijberoep begon ze schoonheidszorgen te doen bij haar ouders. “Vorig jaar zijn we naar hier verhuisd en ik begon in een kamertje boven, maar dat was niet zo ideaal. Daarom keken we voor een ruimte in onze tuin.” Nu heeft Laure een praktijkruimte van 4 op 5 meter. Ze doet pedicure, manicure, gelaatsverzorging, waxen, gelnagels en klassieke en hotstone-massage.

Op 1 juli begint ze in een slagerij te werken. “Ik mocht mijn 32 werkuren zelf kiezen en kan alles goed combineren met mijn bijberoep als schoonheidsspecialiste. Zo was ik blij nog een job te hebben toen de schoonheidszorgen wegens coronamaatregelen niet meer mochten gebeuren.” Vanaf 1 mei kom ik uit zwangerschapsverlof. Een afspraak maken kan via 0474 32 08 70. (EDB – foto EDB)