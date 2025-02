Laure Degroote gaat stap verder met Elle Design

De Winkelse Laure Degroote (31) startte recent haar grafisch bureau Elle Design op. Daarmee richt ze zich vooral op bedrijven.

Laure is al jarenlang gepassioneerd door alles wat met beeldvorming te maken heeft. “Ik volgde een grafische opleiding aan de Artevelde Hogeschool in Gent, maar investeerde daarna ook nog in extra vormingen.” Laure trok voor de opleidingen fotografie en social media naar Syntra West. Inmiddels geeft ze er als docent grafisch ontwerper ook online les. Daarnaast is Laure ook actief als fotografe. Zo werd ze inmiddels ingeschakeld door verschillende bedrijven. “Ik werk ook als fotografe binnen de mode- en beautysector. Ik ben ambitieus en hoop daar de komende jaren nog verder in te groeien.”

Haar passie voor fotografie gaat hand in hand met haar grafisch bureau Elle Design. “Ik werkte al sinds 2017 in bijberoep voor mijn grafisch bureau. Tijdens de coronacrisis viel het werk even stil waardoor ik mijn focus even verlegde. Doordat er nu wel opnieuw heel wat werk op de plank komt, besliste ik in januari om het grafisch bureau een nieuwe boost te geven.”

Laure is nu volledig zelfstandig en richt zich vooral op bedrijven. “Wie een product extra in de kijker wil zetten of een mooie, klantgerichte brochure wil uitbrengen is bij mij aan het juiste adres. Daarnaast ben ik ook gespecialiseerd in social media. Mede dankzij de opleidingen die ik gevolgd heb, weet ik goed waarmee en wanneer je via een post gemakkelijk potentiële klanten bereikt.”

Momenteel vindt Laure een goed evenwicht tussen het lesgeven, haar fotografieopdrachten en het werk voor haar grafisch bureau. “Alles sluit heel goed op elkaar aan. Ik ben erg blij dat ik van mijn passie mijn werk heb kunnen maken.”

Elle Design is te vinden langs de Groenestraat in Sint-Eloois-Winkel, de gemeente waar Laure nu inmiddels al 25 jaar woont. (BF)

Meer informatie omtrent het grafisch bureau is te vinden via www.elledesign.be.