Laura verkoopt zelfgemaakte rustieke kaarsen bij KAERS in Brugge

Drieëndertig jaar nadat haar ouders een kaarsenfabriek opstartten, treedt Laura Craeymeersch (33) in hun voetsporen. “Ik zal wel iets kleinschaliger starten en verkoop mijn zelfgemaakte kaarsen in de winkelruimte onder onze woning in het Genthof”, zegt Laura.

Met ‘Kaarsen Craeymeersch’ stampten Hans Craeymeersch en Monika Druyts een kaarsenbedrijf uit de grond, dat aanvankelijk in Ingelmunster en finaal in het Waalse Dottignies gevestigd was. Intussen al twintig jaar geleden verkochten ze het bedrijf. Maar de liefde voor het produceren van kaarsen bleef al die tijd toch in de familie sluimeren, zo blijkt nu.

“Het was omstreeks mijn geboorte dat mijn ouders begonnen met hun kaarsenbedrijf. Mijn doopsuikertjes waren kaarsjes, de eerste die mijn vader zelf maakte”, vertelt Laura.

“Ik was nog maar een jonge tiener toen mijn ouders het bedrijf al hadden overgelaten, dus zelf in de zaak stappen was geen optie. Ik ging naar school hier in Brugge bij Hemelsdaele en zat hier ook op internaat; mijn ouders hadden het immers altijd erg druk.”

Laura behaalde later een diploma industrieel ingenieur bouwkunde en kon aan de slag bij sweco, een toonaangevend ingenieurs-, advies- en ontwerpbureau. “Ik mocht er meewerken aan mooie projecten zoals de A11-tunnel. Ik kon er echter mijn creatieve ei niet echt kwijt en stapte over naar Maister, een marketingbureau in Roeselare. Dat was boeiend, maar het bleef toch knagen om mijn échte kinderdroom na te jagen: kaarsen maken en verkopen.”

Geen geurkaarsen

Laure produceert de kaarsen volledig zelf in de kelder van het pand in het Genthof waar ze met haar gezin woont. “Het zijn nog echte rustieke kaarsen, dus geen geurkaarsen en ook niet in potten, zoals je veel ziet.”

“Ik gebruik zelf in mijn privéleven ook heel veel kaarsen. Het brengt sfeer en gezelligheid op vrijwel elk moment en ze zijn bovendien mooi als interieurobject. Ik probeer ook het afval tot een minimum te beperken, zo kunnen de mensen hun restjes binnen brengen waarmee ik een aparte ‘zero-waste’ collectie maak. Tegenover een volle restjes-spaarkaart krijgen ze dan een nieuwe KAERS.”