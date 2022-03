Laura start dierenartsenpraktijk ‘De Braamhoek’ in Pittem

Op 1 maart opende Laura Vankeersbilck officieel haar dierenartsenpraktijk ‘De Braamhoek’ in de Oude Peerdenstraat 1 in Pittem. De praktijk wordt gecombineerd met een trimsalon, volgens haar een grote plus.

“Ik ben geen Pittemse, maar ben afkomstig uit Tielt”, begint Laura haar verhaal. “Nadat ik was afgestudeerd, heb ik vijf jaar in Deinze in de praktijk van een collega gewerkt. Op een bepaald moment kreeg ik de mogelijkheid om de praktijk over te nemen, maar inmiddels hadden we een oud boerderijtje gekocht in Pittem en ik zag het niet zitten om elke dag meer dan een half uur naar de praktijk te rijden.”

“Na wat overleggen hebben we dan beslist om een stuk bij te bouwen en de praktijk hier thuis te beginnen. Dat was een kinderdroom die uitkwam. Ik heb immers altijd geweten dat ik dierenarts wilde worden. Al in het eerste leerjaar moesten we opschrijven wat we later wilden worden en toen al noteerde ik dierenarts.”

“Toen ik naar de humaniora ging, koos ik daarom voor de richting Latijn-Wetenschappen, omdat dat een goede voorbereiding was om dan aan de universiteit dierenarts te studeren. Tussen de dieren zitten is voor mij ontspanning en dus doe ik mijn job met hart en ziel.”

“Een plan hebben is één ding, maar uiteraard moet alles ook gerealiseerd worden. Er moesten plannen gemaakt worden, bouwaanvragen ingediend worden en gebouwd worden. Aangezien ik in de tussentijd niet kon thuiszitten heb ik een aantal vervangingen gedaan bij collega’s. Ik werk ook als dierenarts voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en sinds augustus ben ik ook verbonden aan het dierenasiel Blauwe Kruis in Brugge.”

“Op 1 maart ben ik van start gegaan. Aangezien ik volledig vanaf nul moest beginnen, was het uiteraard afwachten wat het ging geven, maar al heel wat mensen hebben de weg naar de praktijk gevonden. Wat mij vooral aanspreekt in de job is het sociale contact met de dieren en hun baasjes. Wanneer je met het dier en zijn baasje een goede klik hebt, krijg je van beiden zoveel terug.”

“Het is voor mij echt een droomjob en eerlijk gezegd zie ik mijzelf ook niets anders doen. Uiteraard hoop ik dat ik met de praktijk voltijds mijn boterham kan verdienen, maar voorlopig combineer ik het met de twee andere functies bij FAVV en het dierenasiel.”

“Toen ik in de praktijk in Deinze werkte, stak het idee al de kop op om bij de praktijk ook een trimsalon voor honden, katten en konijnen te voorzien, en toen ik bij enkele collega’s zag hoe dit werkte besloot ik ook deze stap te zetten. Ik ben hiervoor de samenwerking aangegaan met Heleen Neirinck, een ervaren trimster die twee halve dagen per week in het trimsalon komt werken.”

“De reden waarom ik deze combinatie wil maken is dat het echt een meerwaarde is. Wanneer een dier getrimd wordt en er duikt een medisch probleem op, ben ik beschikbaar om meteen de benodigde zorg te geven. Ik heb er bewust voor gekozen om enkel op afspraak te werken. Dat laat mij toe om alles te combineren met mijn gezin. Het zorgt er bovendien voor dat de mensen minder lang moeten wachten.” (JG)