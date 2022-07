Laura Derouf verhuist met juwelenwinkel naar Steenpoort 17: “Passage is zeker een pluspunt”

Na zeven jaar te huren in de Wijngaardstraat heeft Laura Derouf (28) nu haar eigen winkel in de Steenpoort 17. Laura ontwerpt en maakt alle juwelen in eigen atelier. Ook eigen stenen en goud kunnen in een nieuw ontwerp verwerkt worden. “Ik ben altijd al creatief geweest, al sinds het lager onderwijs heb ik artistieke hobby’s”, zegt Laura.

Laura Derouf (28) vindt het fantastisch een job uit te oefenen waarbij ze unieke stukken kan creëren. “Ik start altijd vanaf nul, ik werk niet met kopieën”, zegt ze. “Ik creëer het liefst juwelen met structuur, die organisch aanvoelen waarbij de afdruk en het reliëf nog zichtbaar is. Dat maakt het ook uniek”, zegt Laura.

Na het middelbaar aan Athena Campus Pottelberg – en een succesvol toelatingsexamen – ging Laura studeren aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Daar volgde ze de driejarige opleiding Juweelontwerp en Edelsmeedkunst. Na haar studies stond Laura twee jaar op de kerstmarkt in Kortrijk. Na deze succesvolle edities en een extra opleiding Goudsmid aan Syntra West waagde ze de sprong om een eigen winkel met atelier op te starten in het centrum van Kortrijk.

“De Wijngaardstraat is een vrij gezellige straat, maar ik was al een kleine twee jaar aan het kijken om een pand te kopen. Het gebouw in de Steenpoort was ideaal want het had reeds de indeling van een juwelierszaak. Ik moest enkel de voorgevel verbouwen. De passage is ook zeker een pluspunt”, zegt Laura.

Alle juwelen worden handgemaakt in het atelier. Die liet Laura bewust open zodat mensen de ambacht kunnen zien. Haar favoriet zijn trouwringen. “Het idee dat mensen trouwen of een aanzoek doen met ringen die je zelf hebt gecreëerd, dat is toch iets speciaals. Zo maak je deel uit van een mooi verhaal. Zeker als ik de verlovingsring mag ontwerpen voor vrienden, dan ben ik als eerste op de hoogte”, lacht Laura.

Daarnaast vind je in de winkel ook gewone ringen, halskettingen en oorringen, maar ook andere juwelen kan Laura ontwerpen en maken op maat. In de toekomst hoopt Laura op de eerste verdieping de lichtrijke ruimte te gebruiken om de winkel uit te breiden en eventueel workshops te geven waarbij bijvoorbeeld een toekomstig trouwpaar zelf de ring kan ontwerpen. “Maar dat is nog toekomstmuziek. Ik ben ook net bevallen van een zoontje, dus eerst is het nog wat zoeken om privé en werk te combineren.”

Laura Juweelontwerpster is maandag, vrijdag en zaterdag open van 10u tot 18u en woensdag en donderdag van 14u tot 18u. Gesloten op dinsdag en zondag.