L’Arc en Ciel: aandacht voor de kracht van de natuur

In de Steenvoordestraat in Watou, op het einde van een afgelegen landweg, ligt l’Arc en Ciel. Dit sociaal-eductief en ecologisch project van Stefanie Soete krijgt stilaan vorm en is klaar om groepen en mensen te ontvangen voor workshops.

Stefanie Soete (41), beter bekend als ‘Smaantje’, is afkomstig uit Brugge, maar kwam enkele jaren geleden met haar twee kinderen in Watou wonen.

“Ik kwam hier de rust zoeken en vond een leuke locatie, waar ik ook meteen plaats had om mijn paard te stallen. Ik werkte toen nog in de thuiszorg maar ging na een tijdje aan de slag op een bioboerderij.”

“Ik volgde tegelijkertijd een opleiding herborist en kruidenverwerking en leerde zo heel veel bij over eetbare kruiden en planten. Bij mijn aankomst in Watou, begon ik ook meteen met aanplanten op de boerderij en het verbeteren van de grond.”

Natuurwandelingen

“Drie jaar geleden ben ik dan gestart met mijn eigen project op de boerderij”, vervolgt Stefanie. “Via een subsidieoproep kon ik extra financiële middelen inzamelen en mijn project opstarten. Vzw l’Arc en Ciel was geboren. Ik wil mensen bewust laten worden van de kracht van de natuur en van de rol die mensen daarin spelen.”

“Daarnaast vind ik dat iedereen recht heeft op voldoende biologisch voedsel. Ik wil mensen stimuleren om hun eigen voedsel te kweken. Ik ben ook natuurgids en organiseer natuurwandelingen en stiltewandelingen. Ik geef graag uitleg over planten en betrek er de volkskunde bij.”

“Daarnaast ontvang ik groepen voor een actieve rondleiding en kunnen ze mee helpen op de boerderij. Ik laat hen voelen en proeven en probeer hen zoveel mogelijk te sensibiliseren.”

“Op mijn boerderij heb ik ook een spirituele winkel ingericht, waar ik onder andere mijn eigen kunstwerken verkoop, maar ook spirituele producten. Met de opbrengsten daarvan, kan ik mijn vzw een stuk financieren en verder de boerderij uitbouwen.”

Regenboog

“Voor de naam moest ik niet ver zoeken. Ik wil opnieuw verbinding maken tussen hemel en aarde en dat is wat een regenboog doet. De Franse vertaling l’Arc en Ciel klinkt goed. Begin november heb ik een officiële opening georganiseerd voor mijn project en ik voel dat er interesse is. Ik sta dan ook te popelen om alles verder uit te bouwen. In de tijd dat ik hier woon, is de boerderij al onherkenbaar veranderd. Beetje bij beetje krijgt alles vorm en kan ik mensen ontvangen en verder op weg helpen. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via mail op smaanwereld@gmail.com”, aldus Stefanie. (CB)