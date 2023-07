Landschapsarchitect Steven Delva uit Zonnebeke ontvangt internationale prijs met Duincasino in Middelkerke

De World Landscape Architecture Award, de ‘Oscars’ voor de beste landschapsprojecten ter wereld: die internationaal befaamde prijs is de West-Vlaamse landschapsarchitect Steven Delva, met roots in Zonnebeke, te beurt gevallen.

De prestigieuze WLA-Awards trekken jaarlijks wereldwijd de meest inspirerende, innovatieve en creatieve ontwerpbureaus aan. Dat was dit jaar niet anders: enkel zij die met hun expertise en een sterke verbeelding ‘gewone’ landschappen kunnen transformeren tot buitengewone projecten maakten kans. In de jury zetelen landschapsarchitecten die tot de absolute wereldtop behoren.

Die jury bekroonde, tussen meer dan 250 projecten, twee projecten van DELVA. Voor het SILT – Duincasino in Middelkerke ontving Steven Delva een ‘Honour Award’ in de categorie ‘Concept – Large design’.

Uitdagingen van de 21ste eeuw

“Dit is zowel voor het team als voor mezelf een bijzondere eer”, zegt Steven Delva. “Dit bewijst dat het perfect mogelijk is om een economisch verhaal ook vele andere maatschappelijke noden, vaak ook ecologische, aan te pakken. Zolang er maar integraal gedacht en samengewerkt wordt. Daarom zijn we ook overtuigd van de kracht van ons vak, waarbij we effectief iets doen met de ruimtelijke uitdagingen van de 21ste eeuw. We keren telkens het ontwerpproces compleet ondersteboven en nemen het landschap als uitgangspunt om te verdichten, te vergroenen en te verduurzamen.”

Het casinoproject in Middelkerke. © Delva

Steven Delva, opgegroeid als West-Vlaamse boerenzoon met grote dromen, trok op jonge leeftijd zijn stoute schoenen aan en verhuisde naar Amsterdam om daar landschapsarchitectuur te studeren. Vandaag staat hij aan het roer van zijn eigen architectenbureau ‘DELVA Landscape Architecture & Urbanism’ en maakt hij internationaal opgang. In 2021 werd hij verkozen tot architect van het jaar in Nederland.