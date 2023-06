Lander the Barber is verhuisd naar de Hoogwielkestraat in Lichtervelde: “Barbier doet meer dan baarden knippen alleen”

Lander the Barber werkt voortaan vanuit de Hoogwielkestraat 2. Voorheen was dat in de Hazelstraat, maar toen het ouderlijk huis van Lander opnieuw te koop stond twijfelde hij geen seconde om terug te gaan.

“We hebben hier gewoond tussen 2003 en 2014”, vertelt Lander. “Het grootste deel van mijn jeugd bracht ik in dit huis door.” Lander kocht het huis samen met zijn moeder Mieke Soens, ook zijn broers Lukas en Lowie verhuisden mee.

“Het is een speciaal, trots gevoel, in een vertrouwde omgeving iets kunnen opbouwen waar je bent opgegroeid. Het is een goeie locatie, er passeren hier veel auto’s. Mijn broer Lukas, die schrijnwerker is, heeft het interieur onder handen genomen.”

Modern begrip

’s Ochtends werkt Lander bij DHL in Roeselare, in de namiddag en ’s avonds werkt hij in zijn salon. “Een barbier is meer dan baarden knippen, hoewel velen dat denken. Het is eigenlijk een modern begrip voor herenkapper. Knippen van mannenhaar en de baard wat bijwerken, met het scheermes de omlijning en de details afwerken”, legt Lander uit. “De jongste jaren leeft het beroep weer op en zijn er meer die de opleiding volgen.”

“In Lichtervelde was er nog geen echte barbershop. Ik wilde wat er in de grote steden al veel voorhanden is, naar Lichtervelde brengen.”

Generatie barbiers

“Ik heb een opleiding van zes maanden gevolgd in 2021. Daarvoor oefende ik al bij vrienden en bij mijn broers. Vanaf de eerste week van mijn opleiding was ik ambitieus om iets op te bouwen. In de opleiding leer je de basis goed aan, maar je moet thuis veel oefenen om te blijven groeien. Gelukkig had ik heel wat familie, vrienden en kennissen die bereid waren zich door mij te laten knippen.”

Lander is niet de enige in de familie die barbier is. “De grootvader van mijn moeder was de laatste in de een lange rij van barbiers in de familie. En nu zet ik die traditie weer verder.”

Een afspraak maken bij Lander the barber kan via de website www.landerthebarber.com.