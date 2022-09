Landelijke Gilde organiseert boerenmarkt

De Koninklijke Landelijke Gilde van Passendale organiseert op zondag 2 oktober een boerenmarkt. De Landelijke Gilde van Passendale werd opgericht in 1905. Na 117 jaar is de verenging van plattelandsliefhebbers nog bruisend van enthousiasme.

Sinds de oprichting is de landbouw heel veel veranderd en de gilde speelde een belangrijke rol in het sociaal-culturele leven in Passendale. Het heeft een grote invloed gehad op het leven van de landbouwfamilies en de evolutie in de plaatselijke landbouw. Ook vandaag is de toekomst van de landbouw nog heel actueel. Zo is anno 2022 het belang van de Landelijke Gilde nog even groot. Het huidig bestuur bestaat uit voorzitter Johan Devriendt, ondervoorzitters Christ Dejonghe en Erik De Graeve, secretaris Yves Vanden Bussche en de bestuursleden Alex Beauprez, Joost Claeys, Luc Ledoux, Alexander Dejonghe, Gerdy Desmedt, Jan Desmet, Jelle Ledoux, Dieter Lietaert, Stijn Uyttenhove, Johan Van Der Meulen, Paul Vanlerberghe, Marc Verhaeghe, Frederiek Verhelst en Dieter Van Der Meulen.

Kraampjes

Als startactiviteit van het nieuwe werkjaar pakt de Landelijke Gilde van Passendale uit met een boerenmarkt. “Deze gaat door op zondag 2 oktober vanaf 10 uur op de markt in Passendale en indien slecht weer in VBS De Fontein”, vertelt Jan Desmet. “Op de markt zullen diverse kraampjes staan meestal bemand door inwoners van het kaasdorp met lokaal geteelde groenten en fruit, siergrassen en zuivelproducten. Voor de lekkerbekken vers gebakken pannenkoeken en voor de kleinsten is kinderanimatie voorzien. De markt wordt georganiseerd als startactiviteit en we belonen onze leden die een bezoek brengen aan de markt met een gratis aperitief. Wie zich als nieuw lid aansluit, gaat naar huis met een gratis verrassingspakket met producten van de markt.”

Een nieuwe activiteit dit jaar is een organisatie van de werkgroep pastoraal Landelijke Gilde West-Vlaanderen in samenwerking met LG Passendale en LG Gewest Roeselare en Ieper met als thema ‘Getuigenissen over wendingen in het leven’ met onder andere de inwoners Dirk Syx, Vincent D’Hondt en Sien Vermeulen op 17 november in PC De Craeye. Meer informatie over de Landelijke Gilde op de website en Facebook. (NVZ)