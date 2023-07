Landbouwers Bernard (60) en Annemie (59) openen binnenkort co-housing project in Komen: “Een link met de boerderij zal wel altijd ergens te vinden zijn”

Weldra opent het co-housing project Mai Cornet de deuren in Komen. Het project, uniek in de streek, is het nieuwste hoofdstuk in het ondernemende leven van Bernard Bonte (60) en Annemie van Hecke (59), die hiermee de geschiedenis en geest van de site in leven willen houden.

Co-housing, een term die al stevig ingeburgerd is in grootsteden zoals Brussel en Antwerpen maar onder de radar blijft in landelijke regio’s. Huizen of appartementen waarbij iedereen kan gebruik maken van gemeenschappelijke delen om zo het groepsgevoel met het privé leven te gaan combineren.

“De geschiedenis van de boerderij is er eentje die ons ver terug in de tijd brengt”, lacht het koppel landbouwers. “Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de site volledig vernield, zoals het overgrote deel van de regio. In 1921 werd ze dan opnieuw opgebouwd en ze is altijd al in handen geweest van onze familie. Doorheen alle generaties heen probeerden we steeds leven in de brouwerij te houden. Kinderen kwamen hier op het erf spelen, er werd gewerkt en er werd plezier gemaakt. Je kan met gemak zeggen dat er hier altijd wel iets van beweging was, hoe miniem ook.”

Toekomstplannen

In de loop der jaren begonnen Bernard en Marie wel na te denken over de toekomst. “Een leven als landbouwer is er eentje van hard en veel werken en we moeten daarin ook realistisch blijven. We gaan dit niet gans ons leven kunnen blijven volhouden, hoe graag we het ook doen. We merken nu al dat het voor heel wat zaken zo vlot niet meer gaat, de geest wil dan wel maar het lichaam zet er de rem op.”

“Er moest dus wat variatie komen, maar we wilden toch graag dat levendige aspect blijven houden. Eerst begonnen we met gîtes, waar gezinnen enkele dagen of weken konden spenderen om tot rust te komen. Ondertussen zijn de vakantiehuisjes al tien jaar een succes, waardoor we zijn gaan nadenken over een variatie en een aanvulling hierop.”

Co-housing

Drie jaar geleden kreeg het koppel landbouwers een nieuw idee, een idee dat ondertussen al meer dan concreet werd. “In september hopen we ons co-housing project te kunnen openen”, klinkt het trots. “Onze oude stallen werden compleet gestript, waardoor enkel nog de buitenmuren overeind bleven. Daaraan werden vijf nieuwbouw appartementen gezet. Ieder appartement beschikt over een eigen living, slaapkamers, badkamer en zelfs een kleine keuken maar het leuke detail ligt net buiten iedere voordeur.”

“Iedereen heeft een eigen terras, maar de tuin is gemeenschappelijk. Er is ook een grote, gemeenschappelijke keuken en een leefruimte. De bedoeling is echt dat mensen wel degelijk hun ‘thuis’ hebben maar dat ze ook spontaan contact met elkaar opzoeken. Interactie zoals dat vroeger ook gebeurde, toen dingen zoals smartphones en het internet nog niet bestonden. Er zijn zelfs speciale kamers ingericht voor mensen die bijvoorbeeld familie willen uitnodigen en ze een slaapplaats willen geven.”

Traditie en nostalgie

Gloednieuw, ultra modern en toch blijft het volledige project doorspekt met traditie en nostalgie. “Voor de gemeenschappelijke delen hebben we erop toegezien dat heel wat van de rustieke elementen behouden bleven. De grote gang, die de scheiding maakt tussen de appartementen en de gemeenschappelijke ruimtes, is de oude buitenmuur van de stallingen. Ook in de ruimtes zelf hebben we gekozen voor een mix van oud en nieuw, zodat de link met de boerderij altijd wel ergens te vinden is.”

Een exacte datum van oplevering is nog niet gekend, al hoopt het koppel in september de eerste, nieuwe bewoners te kunnen verwelkomen.