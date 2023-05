Lameire Vastgoed opent tweede kantoor in Maldegem

Met Lameire Vastgoed heeft het centrum van Maldegem er een mooie zaak bij. “Om onze Oost-Vlaamse klanten kennis te laten maken met ons nieuwe kantoor, nodigden we hen uit op een gezellige openingsreceptie”, zegt zaakvoerster Heidi Lameire.

De immobiliënsector is niet nieuw voor Heidi. Zo runt ze al sinds 2001 in de Dorpstraat in Sijsele haar vastgoedzaak. “De laatste jaren merkten we op dat er ook uit Oost-Vlaanderen een grote vraag naar onze diensten kwam”, zegt Heidi. “Op een bepaald moment hakten we de knoop door en besloten we om in Maldegem een tweede kantoor te lanceren. Maldegemnaar Wout Calsijn wordt het gezicht van onze nieuwe vestiging. Op ons kantoor in Sijsele blijven Elke David, Nathalie Brabant en Jurgen Moens dan weer alles in goede banen leiden. Zelf zal ik mijn tijd verdelen tussen Lameire Vastgoed Sijsele en Lameire Vastgoed Maldegem. Vandaag de dag valt het echt wel op dat mensen niet honkvast meer zijn. Zo wordt er veel sneller gekocht en verkocht. Het is heus niet meer zo dat mensen heel hun leven lang in hetzelfde huis blijven wonen”, klinkt het.

(MIWI)