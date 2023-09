Lachyoga en bekkenbodemtraining bij Flow Inside

Flow Inside, zo heet de nieuwe multidisciplinaire groepspraktijk in de Posterijstraat die op zaterdag 23 september een opendeurdag organiseert. Je vindt er onder andere een kinesist, een aromatherapeut en een creatieve coach.

Evelien Demets, Veronique Christiaens, Claude Deblaere en Laura Engels zijn de drijvende krachten achter Flow Inside, het nieuwe multidisciplinair gezondheidscentrum dat zijn onderkomen heeft in de Posterijstraat. Voortaan kan je er terecht voor allerhande behandelingen, gaande van kinesitherapie en relaxatiebegeleiding over geurtherapie en creatieve coaching tot yogalessen.

Multidisciplinair

“Het idee is ontstaan tijdens de coronacrisis”, vertelt Veronique, die kinesist is. “Ik gaf Start to relax-lessen in de turnzaal van de plaatselijke school, maar toen vond ik dit gebouw. Omdat dit een grote ruimte is met plaats voor meerdere behandelkamers, ben ik op zoek gegaan naar collega’s. Het doel was om Flow Inside om te vormen tot een multidisciplinaire praktijk waar fysiek, mentaal en emotioneel welzijn primeert.”

Veronique vond eerst Evelien Demets, een aromatherapeute die op zoek was naar een ruimte voor haar behandelingen. In mei kwam Laura Engels, een creatieve coach die ook relaxatie- en massagetherapeute is, aan boord. Sinds enkele weken maakt ook Claude Deblaere deel uit van het team. “Hij geeft yogalessen, die meteen erg in de smaak vallen”, zegt Veronique. De lessen vinden iedere dinsdagavond en zondagochtend plaats.

Healing Day

Om de bekendheid van Flow Inside wat op te krikken, gaat er op zaterdag 23 september een Healing Day door in de groepspraktijk. “Je kan het gerust een opendeurdag noemen, waar iedereen kan kennismaken met onze werking. We hopen zo de drempel te verlagen om aan te kloppen”, zegt Laura. Tussen 10 en 17 uur staan er infosessies en workshops op de agenda, zoals (lach)yoga, bekkenbodemtraining en het maken van gevoelsmandala’s.

Evelien, Veronique, Claude en Laura zijn nog op zoek naar een extra collega om de laatste behandelruimte in te nemen. “We staan open voor alle voorstellen, maar het zou fijn zijn als we een psycholoog of psychotherapeut kunnen strikken. Dat sluit mooi aan bij de andere behandelingen die we al aanbieden.”