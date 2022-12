Labo Nuytinck Brugge op gloednieuwe locatie

Het medisch labo Nuytinck, dat zich voorheen aan de Gulden-Vlieslaan bevond, is voortaan gevestigd in de commerciële zone aan de Legeweg. “Op deze ruimere locatie willen we de huisartsen en patiënten een nog betere en snellere service bieden”, zegt operationeel manager Griet Driesschaert.

Na bijna dertig jaar verhuist Labo Nuytinck van een herenhuis aan de Gulden-Vlieslaan naar een ruim en modern pand op de commerciële zone aan de Legeweg in Sint-Andries. “Onze vorige locatie werd echt wel te klein en ook qua mobiliteit was het daar niet evident. Hier hebben we onze eigen parkeerplaatsen voor bezoekers en medewerkers. Door de ligging aan de expresweg kunnen we gemakkelijk alle richtingen uit”, zegt operationeel manager Griet Driesschaert.

“Onze medewerkers keken al maanden uit naar de verhuizing en nu is die dus een feit. Hier zullen de huisartsen de patiënten een nog betere en snellere dienstverlening kunnen bieden.”

Labo Nuytinck Brugge maakt deel uit van de Belgische groep Anacura, waarvan de wortels in het Oost-Vlaamse Evergem liggen. In de jaren 80 van vorige eeuw startte Griet Nuytinck, apotheker en klinisch biologe van opleiding, er met Labo Nuytinck. Begin jaren 90 werd voor de West-Vlaamse markt ook een vestiging in Brugge opgericht. “In 1999 zijn we, ook in Evergem, gestart met AnaBioTec”, vertelt Griet Nuytinck, CEO van Anacura. “Labo Nuytinck is een medisch laboratorium dat testen uitvoert voor artsen, woonzorgcentra en psychiatrische instellingen. AnaBioTec is dan weer een onafhankelijk analysecentrum dat farmaceutische bedrijven ondersteunt bij de ontwikkeling van innovatieve therapieën en vaccins. In 2014 zijn beide labo’s samen gekomen onder de koepel Anacura die samen 250 mensen te werk stelt, waarvan 60 bij Labo Nuytinck Brugge.”

Griet Nuytinck wijst op de sterk doorgedreven automatisering. Het hele proces met het scannen van barcodes en grijparmen die staaltjes verplaatsen en analyseren is inderdaad indrukwekkend om zien. “Binnen een tijdspanne van maximaal 90 minuten staan de testresultaten al op de computer van de huisarts die ze aangevraagd heeft”, weet Griet Nuytinck. “De bedoeling is om volgend jaar de automatisering nog verder uit te bouwen en hier op de nieuwe locatie zal dat perfect mogelijk zijn.”

(PDV/foto DC)