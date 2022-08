Label 100% West-Vlaams hoeveproduct voor Hoeve 57: “Een mooie erkenning voor ons”

Hoeve 57 is een artisanale hoevewinkel met ijssalon en men kreeg de erkenning van 100% West-Vlaams met label van 100 % West-Vlaams hoeveproduct. De erkenning komt er door hun zelfgemaakt hoeve-ijs en hun huisgemaakte zuiveldesserts.

Hoeve 57 werd opgericht in augustus 2021 door Tinne Hanssens (27) en Myleen Baert (54) en dit op de boerderij van de familie Cocquyt. In de hoevewinkel kan je terecht voor een breed gamma hoeve-roomijs, ijstaarten, zuiveldesserts, tapasplanken, kaas- en breughelplanken, diverse hapjes en vlees van eigen kweek. Daarnaast bieden ze ook tal van andere lokale producten zoals de yoghurt en boter van ’t Gaverhof in Wevelgem. Naast het winkeltje is er een zonnig terras waar men een lekker hoeve-ijsje of een streekbiertje kan proeven.

“Bij Hoeve 57 staat ambacht van de bovenste plank bovenaan onze doelstelling”, vertellen Tinne en Myleen.

“We zijn heel trots op dit kwaliteitslabel”

“Wij bieden dan ook graag producten aan die met veel vakmanschap en ambacht vervaardigd worden. Wij zijn uiteraard heel trots dat we het kwaliteitslabel, dat een erkenning is voor onze echte hoeveproducten, in ontvangst mochten nemen. In ons ijssalon kan je tal van diverse soorten hoeve-ijs terug vinden. Voor elk wat wils en voor ieder zijn smaak. Op het hoeveterras kan men gezellig vertoeven en voor de kinderen is er kinderanimatie. Het label werd ook toegekend door de huisgemaakte zuiveldesserts. Het aanbod is ruim met onder meer ijstaart, quattro van chocomousse, tiramisu, crème brulée en panna cotta”.

Hoeve 57 kan je vinden langs de Ruddervoordestraat 57 in Zwevezele. Neem een kijkje op www.hoeve57.be.