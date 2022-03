Laat je voeten verwennen bij Chiara’s Pedicure

Op 1 april opent in de Kerkstraat Chiara’s Pedicure de deuren. Voor zaakvoerster Chiara Vanbillemont, die pas recent naar Zuienkerke verhuisde, is dat een stille wens die uitkomt. “Ik droomde al langer van een eigen verzorgingspraktijk, en de locatie is ook mooi meegenomen”, zegt de 22-jarige schoonheidsspecialiste.

Hoewel Chiara Vanbillemont (22) nog maar een goeie maand in Zuienkerke woont, lijkt ze er al helemaal haar draai te hebben gevonden. “Wat mij van de eerste dag hier enorm opviel, is dat je van zodra je de deur uitkomt van iedereen een goeiedag krijgt. Een heel ander gevoel dan in Oostende, en het werkt ook heel aanstekelijk. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen”, vertelt ze met een glimlach.

Chiara is van opleiding schoonheidsspecialiste maar werkt momenteel nog in de verkoop. “Die job blijf ik voorlopig ook gewoon doen”, zegt ze. “Want rechtstreeks van de schoolbanken een eigen praktijk opstarten, is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Ik ga mijn praktijk eerst in bijberoep uitoefenen en zie dan wel hoe het loopt. Mocht daar veel vraag naar zijn, kan ik in de toekomst misschien ook lichaams- en gelaatsverzorging doen. Of gelnagels. Maar dat is voorlopig dus nog toekomstmuziek. Ik wil mezelf eerst wat tijd geven om te groeien.”

Met de opstart van haar eigen pedicuresalon, realiseert Chiara een stille droom. “Het heeft er altijd al ingezeten: als kind was ik graag met nagellakjes in de weer. Ook tijdens mijn stages deed ik voornamelijk pedicure, omdat ik dat gewoon het liefste doe. Dit is dus iets wat ik al heel lang wil, en hier in Zuienkerke vond ik een geschikt pand voor een pedicuresalon, dat daarnaast ook nog eens ruim genoeg is voor onze vier kinderen. De prima ligging – recht tegenover het gemeentehuis – is ook mooi meegenomen”, klinkt het.

Volledige verzorging

Je voetjes door Chiara laten verwennen kan vanaf april, op afspraak. “Een behandeling tegen gezwollen of pijnlijke voeten, blaren of eelt verwijderen, nagels vijlen en lakken; ik bied in mijn salon een volledige voetverzorging aan met massage er bovenop. Bij de ‘spa-pedicure’ – de luxebehandeling – zijn ook nog een voetscrub en behandeling met paraffinemasker in de prijs inbegrepen. Bij deze luxeverzorging geniet je van een echt wellnessgevoel”, legt Chiara uit.

In haar salon is iedereen welkom. Ook de mannen. “Ik heb geoefend op mijn vriend en hij was meteen verkocht”, glimlacht ze. “Het wordt soms onderschat maar, net zoals met een goede mondhygiëne, zijn verzorgde voeten gewoon heel belangrijk om je lekker in je vel te voelen. Na een goede pedicure voel je je als herboren – het werkt enorm verlichtend. Ik kan het kortom iedereen aanraden”, knipoogt ze. Een afspraak maken kan op het nummer 0468 34 66 20.