Laat je verwennen bij schoonheidsinstituut Valentine

In de Tieltstraat 247 in Meulebeke opende Valentine Beel (25) haar schoonheidsinstituut Valentine esthétique. Valentine heeft haar jobparcours zorgvuldig uitgestippeld. Afkomstig van Wortegem-Petegem studeerde ze af aan de afdeling Biotechnische Wetenschappen in Oudenaarde.

“Na mijn humaniorastudies volgde ik nog drie jaar cursussen in dagonderwijs aan Syntra West Kortrijk. Zo behaalde ik de diploma’s van schoonheidsspecialiste, medische pedicure, make-upartiest en kunstnagelstyliste. De drang om zelfstandig aan de slag te kunnen zit in de familie. Toch wilde ik niet te hard van stapel lopen en vond ik een geschikte baan in parfumerie Parfums & Beauté in Sint-Martens-Latem. Daar heb ik 2,5 jaar gewerkt en ben ik er nu nog steeds één dag per week op zelfstandige basis aan de slag in hun schoonheidszorg afdeling”, vertelt Valentine.

“In december 2021 startte ik dan thuis met een schoonheidssalon. Ondertussen leerde ik Gauthier Backelandt kennen en zo kon ik hier in de Tieltstraat 247 ook een gloednieuw schoonheidsinstituut openen. Om dit alles in optimale banen te leiden, werk ik enkel op afspraak. In Meulebeke is dit dan de maandagnamiddag, de woensdagavond, de vrijdag en zaterdag. (LB)

Afspraken dienen gemaakt via het nummer 0494 37 17 19. Info: Facebook- en Instagrampagina: @esthétiquevalentine.