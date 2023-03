La vie en Roos uit Maldegem opent tweede zaak in voormalig pand van kostuumwinkel De Baerdemaeker

Beauty- en wellnesszaak La vie en Roos uit Maldegem heeft vanaf nu ook een filiaal in de Molenstraat in Eeklo. Zaakvoerders Roos Kerkaert (40) en Pascal Jonckheere (46) renoveerden het pand waar vroeger kostuumwinkel De Baerdemaeker gevestigd was en openden er een tweede zaak.

“We kochten het pand vorig jaar in januari en waren een jaar in de weer met de renovatie”, vertelt Roos. “Het gebouw kreeg een volledige make-over. Van vloer tot elektriciteit, allemaal werd het vernieuwd.” Het verhaal van La vie en Roos begint in november 2012. Dan opende Roos haar eerste zaak in de Brugse Steenweg in Maldegem. Met haar schoonheidsinstituut, afslankbegeleidingsconcept en B&B met privésauna bouwde ze op korte tijd een trouw cliënteel op.

“Nadat we tijdens de eindejaars- en nieuwjaarsperiode 2021-2022 een tijdje een pop-up hadden aan het marktplein van Eeklo, bleven we met het idee spelen om in Eeklo een bijkomende zaak te openen. Toen we de kans kregen om dit pand aan te kopen, hakten we de knoop door en lanceerden we onze tweede zaak. In La vie en Roos Eeklo focussen we ons op de natuurlijke schoonheids-, verzorgings- en afslankingsproducten van RainPharma. Daarnaast kunnen de mensen in onze Eeklose vestiging ook terecht voor elektrofitness en beschikken we er ook over een ‘bodytransformer’”, aldus Roos, die sinds twee jaar voltijds bijgestaan wordt door haar man.

Goede locatie

“Commercieel gezien bevindt onze Eeklose winkel zich op een heel goede locatie in het centrum van de stad. We kijken er dan ook naar uit om van onze nieuwe uitdaging een succes te maken”, klinkt het enthousiast. (MIWI)