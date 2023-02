La Maison du Terroir en B&B Zee van Tijd uit Oudenburg krijgen duurzaam Green Key-label

Green Key is een internationaal duurzaamheidslabel voor logies, evenementenlocaties, attracties en restaurants. Toerisme Vlaanderen en GoodPlanet Belgium reiken jaarlijks dit label uit.

In Oudenburg krijgen twee zaken deze onderscheiding: restaurant La Maison du Terroir van Frederiek Vandenbussche in de Vijfwegstraat in Ettelgem en B&B Zee van Tijd in de Ossenweg in Westkerke. Zij kregen op 31 januari hun certificaat tijdens een evenement in Antwerpen.