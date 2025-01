La Bouteille d’Amour neemt nieuwe start in voormalig pand van dagbladhandel ‘t Schryverke: “Deze locatie biedt meer mogelijkheden”

Dranken- en wijnhandel La Bouteille d’Amour opent vandaag, dinsdag, een nieuwe winkel in het pand waar tot voor kort dagbladhandel en kopiecenter ‘t Schryverke gevestigd was. Daarmee beginnen Shari Minne (39) en Domien Vangansbeke (39) een nieuw hoofdstuk op het Stationsplein.

De winkel onderging de voorbije maand een flinke metamorfose en het resultaat mag gezien worden. Zo kreeg de toonbank een compleet nieuwe look, terwijl je tegen de wand – waar Franky De Pril vroeger z’n tijdschriften uitstalde – voortaan een brede selectie wijnen kunt vinden. Aan de kant waar eerder de printers en kopieermachines stonden, zijn nu rekken met bieren en sterke dranken te vinden. Ook de verlichting werd volledig aangepast, terwijl de houten wandbekleding voor wat extra warmte zorgt.

“De verhuis en de verbouwingen zijn al bij al relatief vlot verlopen”, vertelt Shari. “Oorspronkelijk hadden we vorig weekend al willen openen, maar we hadden ietsje meer werk dan verwacht. Al zijn we nu helemaal klaar om hier een nieuwe start te nemen. Door de extra ruimte hebben we hier bovendien ook meer mogelijkheden voor degustaties en tastings.”

Magazijn

De winkel van La Bouteille d’Amour was sinds 2014 te vinden bij de drankencentrale in de Kastanjelaan, maar door plaatsgebrek waren de zaakvoerders al langer op zoek naar een ruimer stekje voor de winkel. En dat stekje vonden ze in december op het Stationsplein. Ook het gebouw in de Kastanjelaan blijft voor alle duidelijkheid in gebruik, maar dat pand wordt sinds begin deze maand nog louter als magazijn en als uitvalsbasis voor de drankenronde gebruikt.

De oude openingsuren van de centrale en van de winkel in de Kastanjelaan zijn mee verhuisd naar het Stationsplein. (SV)