La Bouteille d’ Amour opent straks permanente winkel in voormalig pand van dagbladhandel ‘t Schryverke op Tielts Stationsplein

Dranken-en wijnhandel La Bouteille d’ Amour opent halfweg januari een nieuwe winkel in het pand waar tot voor kort dagbladhandel en kopiecenter ‘t Schryverke gevestigd was. Voor bezielers Shari Minne (39) en Domien Vangansbeke (39), die nu ook al een tijdelijke eindejaarspop-up hebben op het Stationsplein, breekt daarmee een nieuw hoofdstuk aan.

De drankencentrale is sinds 2014 te vinden in de Kastanjelaan, waar het koppel ook woont. Ieder najaar worden er daar degustatiedagen gehouden en wordt de winkel tijdelijk uitgebreid naar (een deel van) de woonruimte, maar dit jaar gooide het duo het wegens plaatsgebrek over een andere boeg. In november en december werd namelijk een ‘XL Shop’ geopend in een leegstaand handelspand op het Stationsplein. En het toeval wil dat Lucrèse De Koster en Franky De Pril van de naastgelegen dagbladhandel ‘t Schryverke in november een zoektocht zijn gestart naar overnemers. Ver hoefden ze niet te zoeken. Ze hebben ze gevonden in de pop-up naast de deur.

“Domien en ik waren eigenlijk al een tijdje aan het uitkijken naar een ruimer, goed bereikbaar plekje in Tielt waar we de drankenhandel en de winkel konden combineren”, legt Shari uit. “We worden volgend jaar allebei 40 en hadden die leeftijd zo’n beetje in gedachten als deadline voor dat plan. Al bleek dat geen evidente zoektocht. Anderzijds merkten we dankzij de XL Shop dat het Stationsplein echt wel een uitstekende locatie is voor een winkel. Veel nieuwe mensen ontdekten ons aanbod. Dus toen Franky hier in de pop-up binnen stapte met een voorstel zijn we daar grondig over beginnen nadenken. En na heel wat slapeloze nachten hakten we de knoop door. De winkel verhuizen we tegen halfweg januari naar ‘t Schryverke. We huren het pand, maar we krijgen sowieso op termijn ook als eerste de kans om het te kopen. Een kans die we niet konden laten liggen.”

Verhuis

De verhuis staat gepland voor begin januari. De drankencentrale in de Kastanjelaan blijft voor alle duidelijkheid behouden, al zal die vanaf januari niet meer open zijn en als magazijn gebruikt worden. “Daar zal nog louter op afspraak gewerkt worden”, gaat Shari verder. “Op dat vlak is het een groot voordeel dat we in de voorbije tien jaar een ijzersterke drankenronde en webshop uitgebouwd hebben. Zowat 95 procent van onze klanten, zowel professionelen als particulieren, worden aan huis beleverd. En dat maakt dat een centraal gelegen, aparte winkel perfect haalbaar is. De oude openingsuren van de centrale en de winkel in de Kastanjelaan verhuizen we eenvoudigweg mee naar het Stationsplein. Al de rest van onze activiteiten blijft onveranderd. Dus ook voor alle feesten en evenementen kan iedereen nog steeds voor de dranken en bijhorende service bij ons terecht.” (SV)