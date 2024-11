KwadrO opent vestiging langs de Gistelsesteenweg

KwadrO opent langs de Gistelsesteenweg in Jabbeke zijn 22ste vestiging. In de nieuwe toonzaal van 400 vierkante meter wil de specialist in ramen en deuren inzetten op een unieke klantbeleving. Dankzij innovatieve ateliers, knusse besprekingshoeken en digitale ondersteuning kunnen klanten maximaal begeleid worden: “Ramen en deuren kies je niet voor even, maar voor een groot deel van je leven”, stelt zaakvoerder Jeroen Vandenbroucke.

Naast de toonzaal zijn er ook een magazijn, burelen en een ontspanningsruimte, in totaal goed voor zo’n 2.700 vierkante meter. De klant kan er genieten van een totaalconcept: “Na een warme verwelkoming nemen we de klanten mee naar onze innovatieve ateliers. Daar combineren we het materiële met het digitale”, zegt Vandenbroucke. De klanten kunnen er de materialen aanraken en combineren en vervolgens wordt de gekozen combinatie voorgesteld op een groot digitaal scherm: “We hebben een grote database van foto’s en gaan daarin op zoek naar hoe een bepaald type raam er in een bepaalde kleur zou uitzien, in combinatie met het gekozen baksteentype. Zo kunnen we een waarheidsgetrouw beeld scheppen van hoe hun woning er straks zal uitzien.”

Niet alleen de klant, maar ook het personeel wordt in de watten gelegd. In de ontspanningsruimte, de zithoek of op het terras kunnen de medewerkers darten, biljarten of gewoon wat bijpraten: “We willen graag dat dit hun tweede thuis is. Gelukkige mensen stralen dat ook uit, in dit geval naar onze klanten. Het is een win-win voor iedereen”, duidt algemeen directeur Michiel Odeurs.

vergroenen

KwadrO werkt samen met Justdiggit, een non-profitorganisatie die zich inzet om klimaatverandering tegen te gaan door Afrika te vergroenen. Via die samenwerking zet KwadrO zich in om jaarlijks 1.700 hectare natuurgebied te vergroenen. “We kozen bewust voor een internationale aanpak, omdat deze klimaatuitdaging verder gaat dan onze landsgrenzen en omdat we met ons beschikbare budget meer kunnen vergroenen in het buitenland. Tegen 2030 willen we 10.000 hectare vergroend hebben”, stelt Odeurs. (ON)