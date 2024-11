Kurt Vanryckeghem opent laatste Bedrijven Contact als burgemeester: “Ik was medeoprichter en gaf aanzet voor bouw Expo”

Op woensdag en donderdag vormt Waregem Expo het decor voor de 11e editie van Bedrijven Contact. Een belangrijke afspraak voor 200 standhouders en zo’n 6.000 bezoekers. Het is ook een bijzondere editie. In 2006 was Bedrijven Contact het allereerste evenement in de toen gloednieuwe Expo. Nu, 18 jaar later, opent medeoprichter Kurt Vanryckeghem de beurs voor de laatste keer als burgemeester. “De cirkel is rond”, klinkt het.

In 2004 organiseren vier ondernemende vrienden een beurs voor lokale bedrijven. Hans Depypere, Koen Damman, Dirk Naessens en Kurt Vanryckeghem toveren de sporthal van de Happy om maar botsen snel op hun limieten. “Er was in Waregem nood aan een grote hal voor dergelijke events”, vertelt Vanryckeghem. Als toenmalig schepen van Lokale Economie bracht hij het idee ter sprake op het schepencollege.

Het stadsbestuur vond een stuk vrije grond op de voormalige stortplaats en in 2006 verrees daar Expo Waregem. Het eerste event dat er ingericht werd, op 23 november 2006, was Bedrijven Contact. Depypere, Damman en Naessens waren betrokken als organisatie. Vanryckeghem – een maand eerder verkozen tot burgemeester – opende de Expo en Bedrijven Contact toen voor het laatst als schepen van Economie.

6.000 bezoekers

Nu, 18 jaar later, opende hij de 11e editie van de beurs in diezelfde Expohal. “De cirkel is rond”, zegt huidig organisator en Expo-directeur Chris Baert. “Het is een mooi verhaal, en de geschiedenis herhaalt zich. Huidig schepen van Economie Kristof Chanterie werd net ook verkozen tot burgemeester en neemt de fakkel over. Het is dus een bijzondere editie, en we verwachten opnieuw zo’n 6.000 bezoekers voor de 200 aanwezige standhouders.”

“Het was een bewuste keuze 20 jaar geleden om een naakte hal zonder vaste bar neer te poten, zodat elk type activiteit hier kon plaatsvinden”, duidt Vanryckeghem. “En zie wat een succes. Hier zijn al honderdduizenden of misschien zelfs miljoenen mensen geweest. Heel wat verenigingen, eventbedrijven en ondernemers uit de regio kunnen hier terecht, en de inwoners vinden geregeld iets dat hen interesseert.”

Succes

“Ook de horeca en zeker het nieuwe Parkhotel genieten mee van de bedrijvigheid in de Expo.” “Events als Bedrijven Contact zijn een groot succes”, weet ook Kristof Chanterie. “Ook onderling hebben de standhouders een goede relatie. Veel beurzen hebben het moeilijk, maar dit blijft een schot in de roos.”