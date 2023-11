Kunstjuwelenzaak ‘t Parelhuys viert haar twintigste verjaardag

‘t Parelhuys, de ambachtelijke zaak in stijlvolle kunstjuwelen, bestaat 20 jaar. Op 6 december 2003 ging Ann Dedecker (59) er bij haar huis aan de Revinzestraat mee van start en nu, twee decennia later, is het gezellige winkeltje er nog altijd gevestigd. Intussen is zowel het cliënteel als het ruime aanbod flink gegroeid. ‘t Parelhuys is een begrip geworden.

80% zelfgemaakt

In de prille startperiode maakte Ann álle juwelen en sieraden eigenhandig. Nu is nog altijd 80% van haar assortiment zelfgemaakt. Ze creëert onder andere oorbellen, armbanden, kettingen en haarspelden en heeft een kleine collectie zoetwaterparels en een beperkt gamma edelstenen, dat laatste onder meer voor in armbanden voor mannen.

Daarnaast biedt ze twee kwaliteitsmerken aan: het Duitse Qudo met vooral wisselbare juwelen en het Belgische Veerle-V, gespecialiseerd in glasringen.

“Ik verkoop ook nog wat sjaals en uurwerken”, vult Ann aan. “Mijn kunstjuwelen richten zich tot alle leeftijden: van kinderen tot ouderen, vooral vrouwen, maar ook mannen. Ik heb veel in voorraad. Ik volg de tendensen op de voet. Zo weet ik nu al dat de modekleuren voor volgend jaar roze, paars en de pastelkleuren worden.”

Kerstopendeurdagen

Om de 20ste verjaardag extra in de kijker te zetten, organiseert Ann een vierdaagse kerstopendeur: op donderdag 7 en vrijdag 8 december van 14 tot 20 uur en op zaterdag 9 en zondag 10 december van 10 tot 18 uur. De klanten kunnen gratis genieten van een glaasje glühwein of jenever. Op zaterdag en zondag zal er voorts een stand aanwezig zijn met heel wat lekkere vegan desserts, maar daarvoor zul je wel iets dienen te betalen.

“Mijn winkeltje achter mijn huis is mijn kleine paradijsje”, glimlacht Ann. “Ik probeer er de klanten bij de keuze van hun kunstjuwelen te helpen. Sommigen brengen kleding mee, zodat ik de passende sieraden kan uitzoeken. Sinds corona heb ik ook een bloeiende webshop.”