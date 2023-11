Kunstgalerie mARTine voortaan in Jan Mahieustraat

Nadat Martine Houtsaeger (57) in november 2022 een pop-up kunstgalerie startte in de Delaerestraat verhuist ze net een jaar later al naar de Jan Mahieustraat. Ze opent er een vaste kunstgalerie.

Sinds november 2022 vind je kunstenaar Martine Houtsaeger, beter bekend als mARTine, terug in de Delaerestraat in Roeselare. Daar schildert en exposeert ze haar eigen werken. “Eigenlijk heb ik van mijn hobby mijn beroep kunnen maken”, opent ze het gesprek.

Maar dat Martine effectief kunstenaar zou worden, had ze voor 2021 niet meteen zelf verwacht. “Hiervoor was ik 34 jaar actief als grafisch ontwerpster voor een drukkerij van verpakkingsmateriaal”, gaat ze verder. “Toen ik twee jaar geleden mijn ontslag kreeg, kwam dat als een complete verrassing. Gelukkig kreeg ik veel steun van mijn man en zoon. Dankzij hen pikte ik de draad vrij snel terug op en begon ik opnieuw te boetseren, schilderen en aquarellen te maken. Want van opleiding heb ik een Bachelor Beeldende Kunsten. Vervolgens trok ik met mijn werken naar kunstmarkten en stond ik op beurzen en zo kende ik wel wat succes. Toen mijn man met het idee kwam om een galerie te openen in Roeselare was ik uiteraard meteen enthousiast. We wonen in Moorslede, dus Roeselare leek ons dan ook ideaal.”

Uitgelezen kans

Echtgenoot Ivan Tytgat (64) verwoordt de samenwerking als volgt. “Ik ben de eigenaar van de galerie, maar daar stopt het ook. Martine is de creatieveling en rond haar draait dit hele verhaal, zij komt in the picture. Ik ben op de achtergrond actief.”

Ondertussen is Martine zo’n jaar aan de slag in de Delaerestraat en schreef ze er tot nu toe al een mooi verhaal. Toch besloot het koppel om andere oorden op te zoeken met de galerie. “Eerder toevallig, maar deze kans konden we niet laten liggen”, aldus Ivan. “Het huidige pand is heel goed, maar beschikt over twee verdiepingen. De bovenverdieping gebruiken we niet, dus is dat eigenlijk een verloren ruimte voor ons. Per toeval zagen we dat het pand in de Jan Mahieustraat, waar vroeger Florals zat, vrij kwam. En zo is het allemaal heel snel gegaan.”

Andere kunstenaars

De kunstgalerie opende er op donderdag 2 november de deuren. Zowel Martine als Ivan hebben er het volste vertrouwen in. “Het is een pand met meer mogelijkheden op vlak van ruimte en natuurlijk licht. Die extra ruimte zullen we zeker benutten. Naast mijn eigen werken is het ook de bedoeling om werken van andere kunstenaars tentoon te stellen. Daarnaast is er ook een extra zaaltje. Ideaal om workshops te geven. Met de verhuis hoop ik vooral om een nieuwe wind door de kunstgalerie te laten waaien”, besluit Martine.