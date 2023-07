Kruidvat opent tweede winkel in Blankenberge: “Hoge verwachtingen”

Kruidvat opende vandaag, donderdag, haar nieuwste vestiging in de Blankenbergse jachthaven, vlakbij de zeedijk. Na de winkel aan het station – het populairste Kruidvatfiliaal aan de kust – is het al de tweede vestiging van de drogisterijketen in de badstad. Het is de 47e winkel in West-Vlaanderen en de veertiende aan de kust.

In België staat de teller hiermee op 294. Kruidvat is sterk gegroeid de laatste jaren – van 184 naar 294 winkels in tien jaar tijd – en wil deze groei voortzetten. Zo opende de keten vorig jaar een nieuw distributiecentrum nabij Breda van waaruit inmiddels alle Belgische winkels worden bediend.

Het nieuwe filiaal telt zes vaste medewerkers die in de zomermaanden bijgestaan worden door jobstudenten. Elly Grammers is de filiaalmanager, zij heeft de leiding over de beide Kruidvatwinkels in Blankenberge. Het filiaal in de Grote-Edestraat 59 heeft een winkeloppervlakte van 251m² en valt daarmee binnen de middelgrote categorie.

Winkelcomfort centraal

De winkel is ingericht volgens het nieuwe winkelconcept van Kruidvat waarbij het winkelcomfort van de klanten centraal staat. Het is een ruime winkel met brede gangen en heldere ledverlichting. De hippe kleuren, thema’s en zelfscankassa’s verhogen het winkelgemak en zorgen voor een moderne en frisse toets. “De absolute sterkte van dit filiaal is de uitstekende locatie. We koesteren hoge verwachtingen”, zegt districtmanager An-Sofie Callebert.

“De nieuwe winkel ligt op wandelafstand van de zeedijk, in een winkelpark met onder andere een supermarkt en een slagerij. Er is een ruime parking en een tramhalte vlak voor de deur. Met de tweede winkel willen we inwoners van Blankenberge en Wenduine aanspreken. Maar ook toeristen die tijdens de zomermaanden het drukke centrum willen ontvluchten, zijn meer dan welkom.”

Kruidvat Blankenberge is open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18.30 uur. “Tijdens de zomermaanden zijn we doorlopend open van 9 tot 18.30 uur, dus ook op zon- en feestdagen staan we klaar om onze klanten en toeristen te bedienen”, besluit Callebert.

Op naar 300 Belgische filialen

Na de recente opening in Luik, staan ook Buggenhout, Beauraing en Brussel nog op de planning om de deuren te openen in 2023. Op weg naar driehonderd Belgische filialen, een mijlpaal die Kruidvat begin volgend jaar zal bereiken.

“Ondanks de aanhoudende groei, ondervinden we weinig problemen om nieuw personeel te vinden voor onze winkels. Dat is voor een groot stuk te danken aan onze vereenvoudigde aanwervingsprocedure; voor een job als winkelbediende is het bijvoorbeeld niet nodig om een cv door te sturen. Een openhartig gesprek geeft iedereen de kans om deel te worden van de Kruidvat-familie”, klinkt het.

Goodiebag en twintig procent korting

De eerste honderd klanten in het nieuwe filiaal kregen vandaag een goodiebag en op de openingsdag geldt een korting van twintig procent op alle huisproducten van Kruidvat. Tot twee weken na de opening kunnen klanten gratis vijf foto’s laten uitprinten en houders van een klantenkaart hebben recht op vijftig procent korting op één huisartikel per aankoop.