Krommebeekpark officieel geopend: “Een derde van gebied voor groen, recreactie en water”

Zondagmiddag werd het nieuwe bedrijvenpark Beveren-Krommebeek officieel geopend. Het bedrijventerrein is inmiddels nagenoeg uitverkocht. “Maar bij de inrichting hebben we rekening gehouden met heel wat facetten. Zo bestaat ongeveer een derde van het gebied uit ruimte voor groen, recreatie en water.

Ruim tien jaar nadat het gebied palend aan de Rijksweg en de Beversesteenweg bestemd werd als bedrijventerrein werd zondagmiddag het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek officieel geopend. “Inmiddels is het regionaal bedrijventerrein nagenoeg uitverkocht. Met ruim dertig hectare aan bijkomende ruimte om te ondernemen biedt het bedrijvenpark plaats aan 28 bedrijven”, aldus Geert Sanders van de WVI. Het gros van die ondernemers is actief in onder andere de maak-en voedingsindustrie.

Bij de aanleg van het bedrijvenpark werd rekening gehouden met de bezorgdheden van de buurt. “Als lokaal bestuur willen we maximaal kansen geven aan onze groeiende bedrijven. Met het Krommebeekpark hebben we een win-winsituatie uitgewerkt waar economie en een duurzame leefomgeving hand in hand gaan”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V). Bijna vijftien hectare van het Krommebeekpark bestaat uit ruimte voor groen en water. Zo werd er extra aandacht besteed aan waterhuishouding zodat bij hevige regenval er minder kans is op wateroverlast.

Meer natuur en biodiversiteit

Daarnaast werden er ook verschillende initiatieven voor meer natuur en biodiversiteit genomen. Er grazen schapen in de bedrijvenzone, er is er een torenvalkkast en er werden bijenhotels geplaatst. “Maar we hebben ook oog voor beleving. Zo vind je in de natuurlijk ingerichte speelzone speeltuigen die opgaan in de omgeving, zijn er verschillende wilgenhutten en staan er zitbanken. Bedrijfsleiders en werknemers die van sport houden kunnen hun hartje ophalen op het mountainbikeparcours of de looproute die het Krommebeekpark doorkruist”, aldus Sanders.

Onder andere het textielbedrijf Sunday is er gevestigd. “We zochten enkele jaren geleden naar een erg mooie locatie voor ons bedrijf. Deze hebben we hier gevonden. De inrichting van dit bedrijventerrein is echt een meerwaarde”, aldus mede-zaakvoerder Niels Vandecasteele.