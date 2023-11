Kristof Deleersnyder uit Deerlijk is beste jonge aannemer van Vlaanderen: “Kwaliteit en service als handelsmerk”

Kristof Deleersnyder werd door Embuild, vroeger gekend als de Confederatie van de Bouw, uitgeroepen tot Jonge Vlaamse Aannemer 2023. Samen met zijn broer Steven staat hij aan het roer van het familiebedrijf DSK Bouw. “Deze onderscheiding doet deugd”, klinkt het.

DSK Bouw voert al sinds 1927 en over 4 generaties heen ruwbouwwerken uit voor kleine appartementen, nieuwbouwwoningen en verbouwingen in West- en Oost-Vlaanderen. De jongste jaren heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in complexere verbouwingsprojecten. “Het is allemaal begonnen met mijn overgrootvader George Deleersnyder”, start Kristof zijn verhaal. “Hij richtte in 1927 de Bouwonderneming Deleersnyder op. De hoofdactiviteit was het uitvoeren van metselwerken. Met de steekkar als enig transportmiddel, met stelling en materiaal te voet richting Kortrijk, dat was toen geen uitzondering. In 1938 kon hij het koeplekske kopen van zijn vader. Het bedrijf zit 85 jaar later nog altijd op de dezelfde locatie, maar werd in de loop der jaren uitgebreid en verbouwd.”

tegenslag

“Onze overgrootvader had een passie voor bouwen en verbouwen. Het bedrijf groeide uit tot een vaste waarde in Deerlijk en omstreken. Vooral omdat de drie zonen de onderneming kwamen aansterken: Remi die zich vooral bezig hield met de technische kant en werfopvolging, Jozef die zich onderscheidde als een begenadigd metser en Gerard die de administratie, boekhouding en personeelszaken voor zijn rekening nam”, vertelt Kristof.

“Mijn vader Geert en oom Philippe waren de derde generatie. Zij gingen op hetzelfde elan door, maar werden niet van tegenslagen gespaard. In 1984 overleed Remi onverwacht. Dat was een harde dobber om te verwerken. In 1990 sloeg het noodlot nog eens toe toen Gerard even onverwacht overleed. Mijn vader en oom bouwden het bedrijf verder uit. De woningbouw was de hoofdactiviteit, van kleine bescheiden woningen tot riante villa’s en kleine appartementsbouw en vele verbouwingen. Mijn boer Steven en ik zijn de vierde generatie.”

“Van diender tot metser, dat is de beste leerschool”

“Tijdens de vakanties mochten we als jobstudent al eens proeven van het leven in de bouw. Steven is in 2000 gestart, ik in 2006 na mijn opleiding bachelor bouw in Aalst. We hebben ons allebei opgewerkt van metserdiender tot metser tot werfleider. Dat is en blijft de ideale leerschool. Zo hou je het meest voeling met het werk of de werf. In 2011 hebben we DSK Bouw opgericht. Met de ervaring van de eerste 3 generaties en een nieuwe wind proberen we er met de jonge garde voor te zorgen dat elk project zo goed mogelijk verloopt.”

Dat lukt blijkbaar wonderwel bij het traditionele familiebedrijf. De lijst met mooie referenties is daarvan het beste bewijs. “We werken nog altijd met materialen van de hoogste kwaliteit en volgens hedendaagse normen”, gaat Kristof verder. “Nieuwbouw, verbouwingen of metselwerken. Traditioneel, modern, strak, design of trendy. We maken er een punt van om continu mee te zijn met alle nieuwste technieken en producten. De jongste jaren zijn we meer en meer gespecialiseerd in speciale, moeilijke, complexere verbouwingsprojecten. Kwaliteit en service zijn ons handelsmerk.”

Topsport

Kristof Deleersnyder wordt door ingewijden in de bouwsector geprezen als een harde werker en uitmuntende uitvoerder. Hij is niet alleen een expert in zijn vak. Hij is al meer dan 10 jaar actief betrokken bij Brics, is voorzitter van Jongbouw, is bestuurder bij de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA), is actief bij Alumni en maakt deel uit van het bestuursorgaan van Embuild West-Vlaanderen. “De award zal ik wellicht voor een groot deel daaraan te danken hebben”, zegt hij. “Ondernemen in de bouwsector is topsport. Je heb veerkracht nodig om veel en hard te werken, allerlei regeltjes te volgen, tijd te maken voor administratie en op de hoogte te blijven van nieuwigheden. Coaching van jonge ondernemers is daarom zo belangrijk. Tijdens allerlei initiatieven en netwerkevents proberen we daar met de verschillende federaties verder invulling aan te geven. Ik heb de award gekregen,maar ze is er enkel gekomen dankzij het schitterende werk van de vorige generaties en onze trouwe en puike medewerkersploeg”, rondt Kristof in alle bescheidenheid af.