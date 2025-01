Krista Roelens laat na 40 jaar de Clip over aan zoon Marijn in Ingelmunster: “Internet is een zegen en een gesel voor de kleine buurtwinkels”

In mei 1985 werd de krantenwinkel van José Bourgeois en Nadine Decruw in Ingelmunster overgenomen. Maar liefst 40 jaar later geeft ze de fakkel door aan zoon Marijn, die vanaf heden te zien zal zijn achter de toonbank. Krista zal wel nog minstens één week per maand present zijn in deze bloeiende pers/Lottowinkel in de Bruggestraat.

Krista (61) is getrouwd met Jan Maertens en woont in Emelgem. Marijn (33) is de zoon van Pascal De Borggrave (Robert Bultynckstraat) en Krista. Hij woont in de John F. Kennedystraat 12 in Ingelmunster. Hij werkt al méér dan tien jaar als chauffeur bij M-Express in Ingelmunster.

“In 1985 namen we de krantenwinkel over, die voorheen werd uitgebaat door José Bourgeois zaliger en zijn vrouw Nadine Decruw. De winkel was toen een kranten/Lottowinkel met een heel gevarieerd aanbod, zoals speelgoed, schoolgerief, geschenken, vogelvoeding, sporttrofeeën, drukwerk…”

“Daarvoor gaf ik les in het lager onderwijs, maar omdat er in die periode (in tegenstelling tot nu) nauwelijks vacatures waren in het onderwijs, keek ik uit naar een andere job. Toen ik hoorde dat de krantenwinkel in mijn geboortedorp Gits over te nemen stond, was mijn interesse gauw gewekt. Ik stopte elke week na de Chiro om in de etalage te staren naar de Joepie en de Jommekes-strips, ging er snoep of verjaardagscadeautjes kopen. Ik was helaas net te laat: hij werd verkocht aan het echtpaar Wyseur, die vorig jaar deze winkel noodgedwongen moesten sluiten na een brand. Maar mijn interesse voor een boekenwinkel bleef.”

“Toen deze winkel in Ingelmunster te koop stond, konden we gelukkig wel hier aan de slag. Ik begon vanaf mei 1985, 40 jaar geleden dus.. Of ik Ingelmunster kende? Enkel van de bezoekjes als kind aan Aviflora, maar ondertussen is het mijn tweede thuis. Doorheen de jaren evolueerde de winkel naar een pers/Lottowinkel. We specialiseerden ons vooral op wenskaarten naast het gebruikelijk aanbod van pers- en lottoartikelen en rookwaren.”

Grote evolutie door internet

Krista maakte de hele evolutie mee, die werd veroorzaakt door de opkomst van het internet. “Internet is tegelijk een zegen en een gesel voor de kleinere buurtwinkels. Lottoformulieren moeten niet langer meer worden opgehaald op vrijdag zoals in de beginjaren, maar kunnen ook digitaal gemaakt en verstuurd worden, betalingen en bestellingen kunnen gemakkelijker geregeld worden via de computer… Maar tegelijk is digitaal lezen en spelen onze grootste concurrentie, vooral de jongere generatie is vertrouwd met deze digitale wereld. Toch bleef de winkel altijd goed draaien en ik deed het altijd met heel veel plezier”, bekend Krista oprecht.

“Mijn mooiste momenten? Toen we kort na elkaar twee keer 6 punten haalden met onze Lottoclub, en we de spelers een dikke cheque konden overhandigen”

“Vooral het contact met de mensen spreekt me heel erg aan. Een buurtwinkel heeft een sociale functie en dat wordt onderschat binnen een dorpsgemeenschap. Sommige mensen hebben nood aan dat sociaal contact en komen langs met hun verhalen en hun kleine probleempjes. Ik heb altijd geprobeerd een luisterend oor te bieden, en hen te helpen indien mogelijk, maar ik bleef ook steeds behoedzaam voor roddels. Ik zie met lede ogen aan hoe de buurtwinkels overal verdwijnen. Dat is echt jammer voor de sociale samenhang in een dorp.”

“Mijn mooiste momenten? Toen we kort na elkaar twee keer 6 punten haalden met onze Lottoclub, en we de spelers een dikke cheque konden overhandigen. We stelden de winnaars voor een feestje te bouwen en daar de winst te overhandigen. Dat idee werd door een groot aantal spelers afgewimpeld (wegens privacyredenen) en de cheques werden thuisbezorgd. Dat werd vaak met een goed glaasje beklonken. Ik bleek achteraf net zwanger en was ongelooflijk ongerust dat de baby iets ging overhouden aan dat overmatig alcoholverbruik (hihi). Gelukkig niet”, lacht Krista.

“Marijn hielp al vaak mee”

Voor Krista is de tijd aangebroken om een stapje opzij te plaatsen. “Al mijn vroegere vriendinnen van de normaalschool gaan dit jaar op pensioen, maar ik zag dat nog helemaal niet zitten. Daarvoor doe ik mijn werk nog te graag, en ik zou Ingelmunster en het contact met de Ingelmunsternaren te hard missen. Anderzijds wordt het steeds moeilijker om mijn werk te combineren met mijn hobby’s en mijn bijberoep, namelijk het brengen van een muzikaal animatieprogramma voor senioren, waar steeds meer vraag naar is.

“Daarom kwam ik op het idee om nog deeltijds te werken in de Clip, maar het leeuwenaandeel over te laten aan mijn jongste zoon Marijn. Die springt al sinds zijn 16e regelmatig in, waaronder tijdens de vakantie. Hij had vroeger ooit geopperd dat hij dat wel met tijd voltijds had willen doen. Ik had dat toen afgewimpeld omdat de toekomst van krantenwinkels er niet rooskleurig uit zag, maar de winkel draait nog altijd goed, en er kunnen zich in de toekomst nog andere opportuniteiten aanbieden.”

“We dokterden een plan uit waarbij Marijn nog 1 week per maand zelfstandig als chauffeur verder gaat werken. Die eerste week van de maand zou ik dan voltijds in de winkel staan. De overige weken ga ik nog 1 dag per week aantreden in de winkel, al naar gelang de optredens, want ook Marijn is muzikaal actief als drummer in verschillende bands. Ik ben heel blij dat Marijn de zaak overneemt, en ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat goed zal doen. Ik zal hem dan ook blijven bijstaan en inspringen indien nodig.”

“Ik kijk ernaar uit om eindelijk wat meer tijd te kunnen steken in mijn hobby’s, het toneelspelen, het optreden en het schrijven”, besluit Krista. “Ik heb al heel wat plannen en sta te popelen om ze uit te werken. Zo zijn we nu volop bezig met een vierde show uit te werken voor Indigo, het muzikaal trio (mijn zus Nadine, beroepsmuzikant Dario en ikzelf) dat muzikale seniorenshows brengt.”

“Ook mijn plannen voor een boek kan ik dan eindelijk verder afwerken en er borrelen ook heel wat ideeën voor nieuwe toneelprojecten. En Marijn, ondanks ons vroege bezoekuur op zaterdagmorgen en nog kleine oogjes, ziet hij het wél zitten om in de toekomst van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat de Clip open te houden.” (PADI)

Nieuwe openingsuren: iedere dag van 6.30 tot 18 uur, ook op dinsdagnamiddag – op zaterdag van 7 tot 18 uur.