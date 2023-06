Krist Vanhonacker (61) stopt na 45 jaar als schoenmaker: “Goedkope schoenen maken alles kapot”

Schoenmaker Krist is aan zijn laatste werkweek begonnen. Op 30 juni gaat hij met pensioen en is de zaak gesloten. Daarmee verliest de regio opnieuw één van de weinige schoenmakers die nog actief zijn.

Krist Vanhonacker begon op vrij jonge leeftijd als schoenmaker. “Het was eerder toevallig. Ik had mijn diploma ‘metaal’ behaald aan de technische school in Zwevegem en zocht werk. Bij een schoenmaker kon ik terecht met een leercontract. Daar heb ik de stiel geleerd. Nadien volgde ik nog avondlessen in Brugge om orthopedische correcties aan schoenen aan te brengen en om steunzolen te kunnen maken.”

Op vrij jonge leeftijd begon Krist een eigen zaak. “In het najaar van 1984 begon ik met een schoenmakerij in de Ellestraat. Toegegeven, het was een beetje primitief. De machines stonden in een kot, de winkel was een klein gangetje en het rek met schoenen stond in de living”, vertelt Krist. Na drie jaar trok men naar de Otegemstraat 33, om nog eens zes jaar later te verhuizen naar de huidige locatie, ook in de Otegemstraat.

Achteruitgang

Krist kon van zijn hobby zijn beroep maken, maar de stiel is meer dan schoenen herstellen geworden. “Na al die jaren is het schoenmaker zijn geen hobby meer. Toch heb ik het altijd gedaan, vooral wanneer de klanten ‘stoefen’ over uw werk. Ik heb het altijd met hart en ziel gedaan en zal proper werk blijven afleveren tot de laatste minuut. Ik heb zelden of nooit klachten ontvangen”, vertelt hij met enige trots.

Ik heb de ganse inboedel van de schoenmakerij nog kunnen verkopen. Die meevaller had ik niet verwacht

Volgens Krist is de schoenmakerij slachtoffer geworden van de goedkope schoenen. “Wat er in die 45 jaar het meest evolueerde, zijn enerzijds de veel goedkopere schoenen en anderzijds de mode. Vroeger droeg men sportschoenen om te sporten. Nu draagt men ze constant, wat trouwens heel ongezond is voor de voeten. Anderzijds zijn er de minder kwalitatieve goedkope schoenen waarvan ze te laten herstellen te duur is geworden.”

Gelukkig waren er nog de nevenproducten. “Naast het schoenen herstellen, het dupliceren van sleutels en het maken van nummerplaten, had ik ook veel werk met het maken van steunzolen en aanpassen van orthopedische schoenen.”

Machines

De stiel van de schoenmaker verdwijnt in onze streken. “In het gebied tussen Ronse, Oudenaarde, Moeskroen, Doornik en Zwevegem is er nergens nog een schoenmaker te vinden. Deze in Oudenaarde is trouwens ook onlangs gestopt. Nu moet ik mijn klanten doorverwijzen naar schoenmakerij John in de Brugsesteenweg te Kuurne.”

Ik heb het altijd met hart en ziel gedaan, tot de laatste minuut

Gezien er zich niet echt nieuwe schoenmakers aanbieden, dacht Krist dat hij al zijn machines en materiaal ging mogen naar de schroothandel voeren, maar het draaide gelukkig anders uit. “Ik kreeg het bezoek van iemand uit Sijsele die in bijberoep wil starten met een schoenmakerij. Hij besloot meteen de machines en de ganse inboedel van de schoenmakerij te kopen. Ik had deze meevaller niet verwacht.”

Honden

Zich vervelen zal Krist zich de komende jaren zeker niet doen. “We hebben een stukje grond in Avelgem gekocht waar we graag zouden bouwen. Mijn echtgenote moet nog een tiental maanden werken, tijd dus om onze huidige woning in orde te stellen zodat we deze dan kunnen verkopen. Verder willen we met de caravan Europa ontdekken.”

Krist is ook hondenliefhebber en heeft twee Mechelaars waarmee hij aan wedstrijden wil deelnemen. “Ik ben er nu opnieuw zo’n zes maand effectief mee aan het trainen. We trainen dan op speuren, gehoorzaamheid en bijtwerk. De oudste is in de twee laatste disciplines heel goed, maar het speurwerk is niet zijn ding. De jongste is in alles goed en ik hoop dat we binnen een tweetal jaar op een serieus niveau staan. Dan kunnen we misschien nog eens in de krant komen”, besluit Krist lachend.”

(Geert Vanhessche)