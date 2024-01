Kris Bauwens runt nieuwste vestiging van immokantoor Albert in Gistel: “Verschillende verkoopmethodes”

In de Stationsstraat 34 opende Kris Bauwens een nieuw immokantoor: Albert. De 43-jarige makelaar ziet flink wat potentieel in Gistel. “Ik werk volgens verschillende verkoopmethodes en werk op maat, afhankelijk van de snelheid waarmee mensen willen kopen of verkopen”, zegt Bauwens.

Kris opende het kantoor van Albert binnen een franchisenetwerk dat nu veertien bureaus telt in alle Vlaamse provincies. Het overkoepelende kantoor ontstond in 2016 door Peter-Jan Matthijs en Jan Vlieghe. De naam ‘Albert’ verwijst naar de Oost-Vlaamse landbouwer en politicus Albert Van Achter, die ook wel een makelaar avant la lettre wordt genoemd. Peter-Jan is de oudste kleinzoon van Van Achter.

Interessante stad

Kris Bauwens kent Gistel goed. “Het ligt netjes tussen mijn geboortestad Oostende en woonplaats Eernegem, en is een interessante stad. Mijn vrouw gaat er bijvoorbeeld vaak winkelen en de shoppingdrukte in de centrumstraten is verrassend. Ik ben heel blij om hier te starten. Het immokantoor is gevestigd in een voormalige winkel van natuurproducten en aan de overkant ligt de grote parking Post. Van hieruit zal ik woningen aanbieden uit natuurlijk Gistel, maar ook Oudenburg, Ichtegem, Koekelare en selectief uit Oostende. We doen ook aan verhuur, terwijl we voor projectontwikkeling beroepen op externe partners.”

Omscholing

Kris leerde van het vak proeven via zijn vrouw. “Zij werkte vroeger in een Oostends immokantoor en ik zag thuis regelmatig plannen en panden passeren. Dat triggerde me. In totaal was ik zo’n zeventien jaar actief als technieker van café- en casinospeelautomaten. Ik kwam toen al vaak onder de mensen en dat is precies wat ik als makelaar ook doe. Na een opleiding van drie jaar bij Syntra West en een stageperiode ben ik dus een erkend makelaar. (lacht) De voorbije jaren waren best stevig: een diepgaande opleiding in combinatie met werk en een gezinsleven is niet evident. Ik was 37 jaar toen ik koos voor een carrièreswitch – een mooie leeftijd, hé.”

Kris gaat prat op zijn persoonlijke aanpak. “Doorslaggevend zijn perfecte foto’s en een vlekkeloze service. Ik werk volgens verschillende verkoopmethodes en werk op maat, afhankelijk van de snelheid waarmee mensen willen kopen of verkopen. Klanten verwachten een eerlijke en objectieve schatting, en ik wil hen oprecht goed kunnen helpen. Dat is mijn drijfveer: eerlijk en transparant werken.”

(TVA)