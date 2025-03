Kringwinkel West zoekt de Geefkampioen 2025: wie volgt Diksmuide op?

Voor de derde keer gaat Kringwinkel West op zoek naar de gemeente in haar werkingsgebied die het meest herbruikbare spullen geeft. Wie volgt Koksijde (2023) en Diksmuide (2024) op?

Kringwinkel West zamelt jaarlijks meer dan 800 ton goederen in. Dankzij deze berg giften kan de organisatie heel wat spullen een tweede leven geven in haar vier winkels. In 2024 kon Kringwinkel West meer dan 600 ton goederen opnieuw verkopen. Goed voor bijna 6 kg hergebruik per inwoner in de Westhoek. De doelstelling van Ovam is om tegen 2030 8 kilogram hergebruik per inwoner in Vlaanderen te bereiken.

Hergebruik verhogen

Om dit te kunnen realiseren moet Kringwinkel West natuurlijk meer herbruikbare goederen inzamelen. Met dit initiatief wil Kringwinkel West alle inwoners van hun inzamelgebied stimuleren om te blijven geven en op die manier hun steentje bij te dragen om het hergebruik te verhogen. Het inzamelgebied bevat volgende gemeenten: Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Veurne, Alveringem, Lo-Reninge, Diksmuide, Ieper, Poperinge, Mesen, Vleteren en Heuvelland

Berekenen per aantal inwoners

De wedstrijd loopt van 10 maart tot 23 maart. Alle inwoners kunnen hun gemeente naar de overwinning stuwen door zoveel mogelijk herbruikbare spullen te brengen naar de Kringwinkels in Diksmuide, Ieper, Poperinge en Veurne. Als je een groot artikel hebt dat niet in je auto past, geen zorgen! Je kunt gebruikmaken van de gratis ophaaldienst via het telefoonnummer 078/155005 of www.kringwinkelwest.be.

Van alle gevers wordt de postcode genoteerd. Zo berekent Kringwinkel West het totaal aantal gebrachte kilo’s per gemeente en deelt dit door het aantal inwoners van iedere postcode. Zo komen ze tot een eerlijke vergelijking. De gemeente met het hoogste aantal kilogram per inwoner wint de titel van Geefkampioen.