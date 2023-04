Kringwinkel Torhout viert zilver met week boordevol festiviteiten

De Torhoutse Kringwinkel, toen nog Kringloopwinkel genoemd, werd geopend op 24 april 1998 en bestaat dus 25 jaar. Het zilveren jubileum wordt gevierd met een heuse feestweek boordevol activiteiten en extraatjes. De festiviteiten starten op dinsdag 25 april en eindigen op zaterdag 29 april.

De hele week kunnen de bezoekers en klanten van een kleine tentoonstelling genieten met foto’s en artikels uit de voorbije 25 jaar. Gratis uiteraard.

“We organiseren voorts een Rad van Fortuin”, zegt winkelverantwoordelijke Britt Sinnaeve. “De klanten mogen na hun aankopen aan de kassa aan een rad draaien en maken kans om hun aankoopbedrag terug te winnen.”

Gratis bakje frietjes

Op dinsdag krijgt iedere klant een bonnetje voor een gratis koffie of thee, tijdens de feestweek te besteden in het bestaande Ecocafé van de Kringwinkel. Op woensdag worden de kinderen dan weer verwend met een gratis ijsje, grime en een glittertattoostand.

“Op donderdag ontvangen de klanten bij een aankoop vanaf 25 euro een bon van 5 euro, die in de maand mei in de winkel besteed kan worden”, vervolgt Britt. “Op vrijdag 28 april heffen we het glas op het zilveren jubileum. Tussen 11 en 13 uur trakteren we iedere klant op een lekker aperitiefje. En op zaterdag serveren we onvervalste Vlaamse kost! Iedere klant ontvangt dan tussen 11 en 13 uur een gratis bakje frietjes. We bestaan maar één keer 25 jaar en dus mag het wat extra’s zijn.”

Rik Casier (bijna 64) heeft als pionier meer dan 20 jaar aan het roer van de Kringwinkel gestaan, maar is intussen met pensioen. Nu wordt het geheel geleid door een duo: Britt Sinnaeve als coördinerende winkelverantwoordelijke en Lien Dejonckheere als instructeur. De Kringwinkel geeft niet alleen allerhande tweedehandse spullen een tweede leven door ze tegen kleine prijsjes aan de man te brengen, maar is ook een niet te onderschatten project van sociale tewerkstelling.

Sinds mei 2012 bevindt de Kringwinkel zich aan de Industrielaan, pal tegenover zaal De Mast. Voorheen was dat in de Oostendestraat, in de oude loods van de voormalige verf- en decoratiezaak TVD van Georges Pannecoucke. Daar had de prille start plaats. De grote pleitbezorger van het initiatief was destijds wijlen schepen Urbain Adam, die de stad vertegenwoordigde in de afvalintercommunale Mirom.

Tot 2008 was Rik Casier manusje-van-alles in de Kringwinkel. In februari van dat jaar wijzigde dat: hij werd instructeur en behartigde vooral de tewerkstelling en Filip Demol startte als specifieke winkelverantwoordelijke. Vanaf toen werd er in duo gewerkt.

Betere bereikbaarheid

In de tweede helft van april 2012 had de verhuizing vanuit de Oostendestraat naar de huidige locatie aan de Industrielaan plaats: de vroegere bedrijfsgebouwen van het metaalconstructiebedrijf Tormeco. Dat had heel wat voeten in de aarde. De Kringwinkel opende er opnieuw de deuren op 2 mei 2012. Daardoor verbeterde de bereikbaarheid van de winkel en ontstond er meer plaats: 1.680 m², waarvan zo’n 300 m² magazijn. Meteen kon het assortiment flink uitgebreid worden.

Intussen valt de Kringwinkel niet meer weg te denken. (JS)