Kringwinkel ’t Rad opent pop-up aan de Eiermarkt in Brugge

Kringwinkel ’t Rad, met in Brugge al vestigingen in Sint-Kruis en Sint-Andries, opent op 15 december een pop-upvestiging voor minstens één jaar aan de Eiermarkt. De pop-up zal zich vooral richten op kledij en op een jong publiek.

Op 15 december opent Kringwinkel ’t Rad, een maatwerkbedrijf gericht op circulaire economie en sociale tewerkstelling, een pop-upwinkel op de Eiermarkt, huisnummer 7.

In het pand huisde voorheen 20 jaar lang de skateshop NineOneOne. Deze is nu verhuisd naar een nog ruimer pand in de Noordzandstraat. Kringwinkel ’t Rad heeft er een huurcontract voor een jaar maar indien de mogelijkheid er is, zouden ze er ook wel voor langere termijn actief willen blijven. Kringwinkel ’t Rad kwam overigens bij dit pand uit via contacten met Modulair, de werking van De Republiek die ondernemingen in contact brengt met leegstaande handelspanden.

“We verwelkomen steeds meer klanten in onze kringwinkels maar merken dat jongere generaties er minder snel hun weg naar vinden. Met het openen van deze pop-up, in het centrum van Brugge, mikken we heel gericht op een jonger publiek”, zegt algemeen directeur Laure Vanhulle. “Een publiek waarvan we weten dat het openstaat voor tweedehands, zeker wat textiel betreft, en waarvan we dankzij een ruime bevraging weten welke type kledingstukken ze er willen shoppen.”

Winkelbeleving

Ook de winkelbeleving wordt grondig aangepakt. “We zijn al een tijdje bezig met onze kringwinkels een frissere en meer moderne aankleding te geven maar hier willen we toch nog een stapje verder gaan”, zegt commercieel manager Frederick De Paepe.

“Alle zintuigen zullen geprikkeld worden om onze klanten een aangename shoppingervaring te bezorgen. Zo zal een dj alvast voor wat extra sfeer zorgen tijdens het openingsweekend.” Met deze pop-uplocatie er nog bij heeft Kringwinkel ’t Rad nu 8 winkellocaties. De winkel in Knokke-Heist verhuist naar een nieuwe locatie op de site Seafront in Zeebrugge. Naast het logistieke centrum met ook een winkel in Oostkamp zijn er ook nog vestigingen in Beernem, Blankenberge, Zedelgem, Sint-Andries en Sint-Kruis.

