Kringloopwinkel opent pop-up in Waregem tijdens verbouwingswerken van winkel in Beveren-Leie

Sinds begin deze week is in de Stormestraat in Waregem een pop-up Kringloopwinkel opengegaan met een ruim aanbod aan dames- en kinderkledij. De vaste Kringloopwinkel in Beveren-Leie wordt momenteel gerenoveerd. De pop-up blijft zeker open tot het voorjaar van 2025.

In de Kringloopwinkel langs de Kortrijkseweg in Beveren-Leie zijn momenteel werken gaande om de winkel te moderniseren en uit te breiden. “De winkel zal daarvoor niet volledig sluiten, op een paar dagen na als het echt nodig is voor de werken”, legt werkleider Virginia Rodriguez uit. “Maar in de periode van de werken zal slechts een beperkt deel van de winkel beschikbaar zijn. Daarom is ons aanbod damesmode, accessoires en kinderkledij tijdelijk verhuisd naar de pop-up in de Stormestraat. De herenmode is verdeeld over andere vestigingen van de Kringloopwinkel. In Beveren-Leie is dus tijdelijk even geen kledij te koop.”

Van casual outfits tot feestelijke looks

“Dames en kinderen vinden in de Stormestraat in Waregem precies wat ze nodig hebben, van casual outfits tot feestelijke looks”, zegt Liselotte Casteur, manager van de Kringloopwinkels in Beveren-Leie, Avelgem, Zwevegem en Wevelgem. “Voor huisraad, curiosa, kleine meubels en huishoudlinnen blijven de mensen welkom in onze winkel in Beveren-Leie.”

“Voor onze trouwe klanten uit Beveren-Leie, is de pop-up slechts een korte verplaatsing van vijftien minuten verderop. De winkel ligt bovendien op slechts vijf minuten van Winkelcentrum Het Pand, waar bezoekers een uur lang gratis kunnen parkeren.”

De Kringloopwinkel staat zoals altijd voor duurzaamheid en werk op maat. “In de pop-up gebruiken we meubelen en materialen die al in andere winkels van de Kringloopwinkel werden ingezet”, zegt Ellen De Craemer, operationeel directeur van de Kringloopwinkel.