Kringloopwinkel laat oog vallen op voormalige Dreamlandsite langs Noordlaan: “Te weinig ruimte en geen ideale parking in RSL op Post”

De Kringloopwinkel heeft haar oog laten vallen op de voormalige site van Dreamland langs de Noordlaan in Roeselare. “Een opportuniteit. De huidige winkel op de site van RSL op Post is te klein en ook naar parking toe is het er niet ideaal”, aldus Laurent Van Weehaeghe, commercieel directeur van de Kringwinkel Midwest.

De Kringwinkel Roeselare is sinds 1 april 2021 gevestigd in RSL op Post langs de Brugsesteenweg in Roeselare. “Het is de grootste werking in het gebouw, maar er zijn geruchten dat de Kringwinkel zou verhuizen”, aldus Bert Wouters (Groen) maandagavond op de gemeenteraad. Schepen Bart Wenes bevestigde het nieuws. “De Kringwinkel heeft zijn oog laten vallen op de voormalige site van Dreamland langs de Noordlaan. Er is inmiddels al een vergunningsaanvraag. Het is voorlopig onduidelijk of ze gedeeltelijk of helemaal naar daar verhuizen”, aldus Wenes.

Te weinig parking

Laurent Van Weehaeghe van de Kringwinkel Midwest bevestigt het nieuws. “We zijn nu een viertal jaar gevestigd in RSL op Post. De Kringwinkel doet het goed, maar we ondervinden toch enkele problemen. De winkel is iets te klein en ook de werking in het magazijn is niet optimaal. Er is ook weinig parking.”

De Kringwinkel speurde in de omgeving naar een mogelijke oplossing. “Daarbij kwamen we uit op de voormalige Dreamlandsite. Een opportuniteit. De ligging is ideaal. In het centrum van de stad hebben we onze pop-up, onze tweede winkel langs de Noordlaan zou echt goed zijn.”

Verhuis naar Brugsesteenweg

De voormalige site van Dreamland staat sinds juni vorig jaar leeg. De speelgoedwinkel verhuisde toen naar de plek in de Brugsesteenweg, waar vroeger sectorgenoot Fun gevestigd was. Ook een fitnesszaak toonde inmiddels al interesse in het grote pand langs de Noordlaan. “Het is de bedoeling dat we niet de hele ruimte zullen huren. Daarvoor is de site te groot. Een andere speler daar is dus mogelijk”, aldus Laurent.

Horeca-opleidingen

Wanneer de Kringwinkel zou wegvallen uit RSL op Post is het aan de stad om te bekijken welke nieuwe invulling er kan komen. “Er komt op dat moment ruimte vrij voor een nieuw initiatief”, aldus Wenes. Bert Wouters somde tijdens de gemeenteraad enkele mogelijkheden op. “De opstart van een sociaal restaurant of een plek waar er bijvoorbeeld horeca-opleidingen gegeven worden. Er zijn veel mogelijkheden. Er gaat een gerucht de ronde dat Eco-Velo naar daar zou verhuizen, maar dat vind ik dan weer geen goed idee. Dat initiatief blijft het best aan het station.”