Kringloopwinkel Diksmuide verhuist naar IJzerlaan

De kringloopwinkel in Diksmuide is al vele jaren gevestigd in de Esenweg 5 in Diksmuide, vlakbij de overweg. Heel binnenkort verhuist de winkel naar de IJzerlaan 49, in het pand waar vroeger een Blokker zat.

“Wij plannen te verhuizen naar de IJzerlaan 49, in het pand waar vroeger Blokker zat” vertelt coördinator kringwinkel West, Wouter Goetstouwers. “Op dit ogenblik zijn we al gestart met het realiseren van de nodige aanpassingen aan het pand.”

Het pand stond sinds het vertrek van Blokker, in 2017, leeg. “Voor onze winkel is dit een uitstekende ligging, vlak in het centrum met parking in de omtrek en zowel met de fiets als te voet vlot bereikbaar. En toch ook maar op wandelafstand van het station”, aldus Wouter.

“Doordat er nog een aantal werken moeten gebeuren, kunnen we nog niet zeggen wanneer de nieuwe winkel exact zal openen. Maar dat zal ergens in het voorjaar zijn. Zolang de nieuwe vestiging niet kan openen blijft de kringloopwinkel in de Esenweg open.”

Werking blijft

“In de nieuwe winkel zal de werking hetzelfde blijven. Mensen zullen kunnen blijven herbruikbare goederen binnenbrengen en zullen kunnen blijven komen om allerhande zaken aan te kopen.”

De verhuis zal dus ongeveer in februari of maart zijn. “ Zodra we een exacte datum van opening weten zal dit zeker gecommuniceerd worden”, geeft de coördinator nog mee.

Marleen Ramboer en Kevin Van Kerckhove, medewerkers van de kringloopwinkel, kijken uit naar de verhuis. “Ik ben er nog niet geweest maar hoor er heel veel goeds over”, lacht Marleen. “ Ik ben er wel al geweest en het wordt een heel mooie en gezellige plek. Een hele verbetering zowel voor de klanten als voor ons. Ik kijk er heel erg naar uit en sta te popelen om daar aan de slag te gaan”, verzekert Kevin.

(AC)