“Krapuul, schobbejak, piraat”: kledinglijn ‘Têtes-à-claques’uit Komen verovert de markt

‘Krapuul’, ‘Schobbejak’ of ‘Piraat’! Niet meteen termen waarmee ouders graag uitpakken. Toch vormen ze de basis van de kledinglijn ‘Têtes-à-claques’, waarmee Marie Procureur (35) de markt verovert. Dankzij haar directe en ongefilterde aanpak weet ze niet alleen de harten van alle ouders in België te veroveren. In haar atelier prijkt ondertussen ook al de ondernemersprijs van Komen-Waasten.

Mutsjes, sjaaltes en zelfs hippe broekjes die de luier verbergen. Op het eerste zicht heeft de webwinkel van Têtes-à-claques weinig revolutionairs. Wie even verder durft te klikken maakt dan weer kennis met de ongecomplexeerde en vaak hilarische wereld van Marie Procureur.

“Toen onze zoon werd geboren werd ik geconfronteerd met een mix van emoties, waarbij euforie en wanhoop vaak erg dicht bij elkaar lagen!” De modeontwerpster blikt terug op enkele momenten die haar ervan overtuigden de stap naar een eigen kledinglijn te zetten.

“Ik had een goede job in het buitengewoon onderwijs en mijn partner is zelfstandige in de bouw. Het soort van complete leven waar iedereen vaak over bezig is. Toen kwam de drang naar die volgende stap, het vervolledigen van ons gezin en de komst van een baby. Ons zoontje werd geboren en het was liefde op het eerste gezicht, de voor ons perfecte baby en ik zat op een roze wolk. Toch waren er enkele scherpe kantjes aan die wolk waar ik weinig tot niet op voorbereid was.”

Realiteit

Marie ondervond al snel dat insta-perfecte gezinnen enkel op sociale media bestaan en dat heel wat mama’s weinig tot niet de realiteit onder ogen durven zien. “Van een guitige lach tot een weenbui, van die vertederende knuffel tot een pamper die niet goed rond het lichaam sloot. Het zijn de scenario’s waarmee we als mama en papa dagelijks worden geconfronteerd. Er bestaat ook helemaal geen handleiding voor en we spiegelen ons vaak aan anderen. Daar schuilt dan ook de grootste valkuil: die van de perfectie.”

“Het lijkt er vaak op dat we als ouder perfect moeten zijn en zeker nooit over fouten mogen spreken. Ik wilde op een ludieke maar eerlijke manier dat onderwerp gaan aansnijden. Mama of papa worden is een proces van vallen en opstaan, waarbij kinderen vaak het bloed van onder je nagels kunnen halen.”

Tonen zoals het is

Marie nam plaats achter haar naaimachine en voor ze het wist zag haar eigen lijn aan textiel het daglicht. “Grappige en misschien zelfs confronterende uitdrukkingen die het tonen zoals het is”, lacht ze. “Van krapuul tot schobbejak, wie kan met hand op het hart zeggen dat ze nog nooit zoiets van hun kinderen hebben gedacht?”

“Via leuke mutsjes of sjaaltjes breng ik de boodschap over, alles volledig met de hand gemaakt hier in Komen-Waasten. Op sociale media probeer ik mijn visie op het ouderschap te combineren met publiciteit. Een kind op de wereld zetten is steevast de start van een grote ontdekkingstocht.”

Tête-à-claques bleek een schot in de roos en wist ook de jury van de ondernemersorganisatie SIDEC te bekoren. Marie kreeg recent de prijs van jury toegekend, een emotioneel moment geeft ze toe. “Ik heb mijn job in het onderwijs even op pauze gezet om mijn droom na te streven, een sprong in het duister waar heel wat risico’s aan verbonden zijn”, sluit ze af.

“Dat mijn aparte manier van doen dergelijke impact heeft is niet alleen mentaal een flinke opkikker. Het geeft me meteen ook heel wat extra visibiliteit gegeven en meer en meer ouders delen ook hun verhalen met mij. Heel even dacht ik dat ik de enige was die soms durfde denken dat ik het ouderschap absoluut niet aankon maar het blijkt dat we met heel wat dezelfde hobbels op het parcours ondervinden. Ik ben ondertussen al bezig met nadenken om een lijn voor volwassenen te starten, waar dezelfde grappige uitdrukkingen in voor zullen komen.”