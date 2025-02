Krantenwinkel De Courant Gilwe is over te nemen

Krantenwinkel De Courant Gilwe op de hoek van de Derde Lansiers- en Beselarestraat in Geluwe staat over te nemen. Uitbaatster Romina Deschamps (36) gaat rondtoeren als zelfstandige thuisverpleegkundige, dat doet ze nu al halftijds. Veertien jaar was ze verpleegkundige in woon- en zorgcentrum Ter Beke in Geluwe.

De Courant Gilwe is een krantenwinkel met een uitstekende ligging op een heel druk kruispunt en heeft bovendien een rijke geschiedenis. Nico Casier hield de krantenwinkel 16 jaar open. Marlien Vergote nam de zaak toen over en was er bijna elf jaar de uitbaatster. Ze kon er rekenen op de hulp en steun van haar echtgenoot Tom Vanlaeke. Beiden verkochten De Courant en verhuisden naar een nieuwbouw in Pittem. Met De Courant Gilwe kwam er een aangepaste naam.

Het gaat er om meer dan dag- en weekbladen en allerlei magazines. Er is een ruim aanbod aan mooie wenskaarten maar ook tabakswaren en allerlei producten van de Nationale Loterij ontbreken niet. Een pluspunt is alvast al jaren een PostPunt, waar heel wat mensen gebruik van maken. Er staan ook twee kansspelautomaten.

Sedert een paar jaar combineert Romina haar winkel met een parttime als thuisverpleegkundige voor de praktijk van Nathalie Samyn uit Dadizele.

PostPunt blijft

“Na lang twijfelen heb ik toch besloten om mijn hart te volgen en weer in de verpleging te stappen als zelfstandig thuisverpleegster”, richt Romina zich tot haar klanten. “Na bijna vier jaar neem ik met pijn in het hart, maar ook met de nodige trots afscheid van De Courant Gilwe. Daarom zijn we op zoek naar een overnemer die de winkel met dezelfde passie en drive wil uitbaten. De centraal gelegen winkel biedt tal van mogelijkheden en omvat een trouw cliënteel. Het PostPunt blijft behouden en is een grote troef voor de winkel. De voorwaarden zijn een vaste huurprijs, inclusief vaste kosten. Voor alle duidelijkheid: ondertussen blijft De Courant Gilwe gewoon open. De winkel is gesloten op maandag en woensdag vanaf 12 uur, op zaterdag vanaf 14 uur.” (EDB)

Wie interesse heeft kan hiervoor Romina telefonisch contacteren op het nummer 0478 13 51 89.