Krantenshop Chantal klinkt op 35ste verjaardag

De 35ste verjaardag van Krantenshop Chantal ging niet onopgemerkt voorbij. Zaakvoerster Chantal Lammens (59), die in 1990 samen met haar man zaliger Georges Verschore de winkel oprichtte, nodigde al haar klanten uit om samen te klinken op de bijzondere verjaardag. “Eigenlijk ontstond Krantenshop Chantal op café. We zaten hier in de straat in café ‘t Hoeveke, waar mijn man en ik vertelden dat we met het idee speelden om zelfstandig te worden. Toen iemand opperde dat er op ‘Den Akker’ nog geen krantenwinkel was, hakten we de knoop door”, vertelt Chantal. “Op 1 februari 1990 openden we de deuren in de Vakekerkweg 101. We zijn gestart met het Brugsch Handelsblad en Het Laatste Nieuws en al vlug kwamen daar andere dag- en weekbladen bij. Een bijzonder moment was toen Jef Nys begin de jaren negentig Jommeke-strips kwam signeren. In 1997 verhuisden we de zaak naar de Vakekerkweg 99 aan de overkant van de straat. Doorheen de jaren is er uiteraard heel veel veranderd. Zo is de verkoop van dag- en weekbladen enorm gedaald en bieden we anno 2025 heel wat andere producten en diensten aan”, klinkt het. (MIWI/foto MIWI)