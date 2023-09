Krant & Co definitief gesloten

Uitbater Wim Deprez (51) is na veertien jaar met krantenwinkel Krant & Co gestopt. “Ons handelspand komt te koop via het immokantoor Habitat”, zegt Wim. “Begin oktober start ik met een nieuwe job. Ik ga ziekenvervoer doen.”

Dat er een totale uitverkoop was, bleek binnen en buiten nergens op te merken. “Mijn vaste klanten wisten het”, zegt Wim. “Dat ik ben gestopt op een donderdag is door een samenloop van omstandigheden. Op vrijdag 8 september is het de verjaardag van mijn vrouw Yolaine Dehaene (lacht). Het sociaal contact met de klanten zal ik natuurlijk missen. Er zijn enorm veel mensen die het spijtig vinden. Het is een bladzijde die ik omsla. Het is gewoon tijd voor iets anders”, zegt Wim.

“Door de jaren heen is er in de verkoop heel wat veranderd. We worden door de uitgevers plat geconcurreerd door het aanbieden van abonnementen. En daarnaast zijn er ook de accijnzen op tabakswaren. In Frankrijk gaan de prijzen op tabakswaren met negen procent dalen. In ons land zullen ze nog eens verhogen.”

Franse klanten

“Qua passage was het hier vroeger veel drukker maar onze politieke vrienden geloven dat niet. Ze zitten niet aan hun portemonnee. Vroeger waren hier vlakbij de Koe- en Magdalenastraat twee richtingen. ‘s Morgens had ik hier pakweg 65 Franse klanten, nu nog 25. Om maar eens te vergelijken.”

Het handelspand middenin het stadscentrum biedt veel mogelijkheden. “Het is hier groot”, zegt Wim. “Wie het koopt moet niet per se een winkel beginnen. En vinden we geen koper, dan blijven we hier en openen af en toe in de winkel een pop-up. We wonen hier graag en moeten niet weg.”

Naar Luxemburg

“En dan zijn er natuurlijk ook de tendensen. De accijnzen zijn de schuld van de overheid. In Luxemburg is een farde sigaretten 25 à 30 euro goedkoper. Wat doen de mensen, ook de Fransen? Ze gaan naar daar en maken er een weekend van. Ze nemen sigaretten voor Jan, Piet en Pol mee.”

Krant & Co in de Sint-Medardusstraat overleefde ook een hele reeks werken. Van de vernieuwing van de centrumstraten tot wat verderop de afbraak van de Leiebrug en de installatie van een nieuwe. Met vijf slaapkamers en een woonoppervlakte van 410 vierkante meter staat Krant & Co te koop voor 375.000 euro. (EDB)