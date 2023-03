Krakers betreden leeg handelspand via automatische schuifdeuren in centrum Ieper

De Ieperse leegstand blijkt “historisch hoog”. Een van de lege handelspanden in het centrum is zelfs ‘gekraakt’ via de voordeuren, die automatisch bleven openschuiven. “Binnen waren schrijnende taferelen, die je alleen in grootsteden ziet”, aldus de oppositie, die de alarmbel luidt. Het stadsbestuur liet nu een aantal leegstaande panden opsmukken door scholieren om ze beter in de markt te zetten.

“Afgelopen zaterdagavond merkte ik hoe schuifdeuren van een leegstand handelspand automatisch openden, toen ik er langs wandelde”, zegt oppositieraadslid Peter De Groote (CD&V). “Het pand bleek gekraakt. En dat in een van drukste winkelstraten op dertig meter van een oorlogsmonument en vijftig meter van de Grote Markt. In Ieper is dat ongezien.”

De Groote hield het pand naar eigen zeggen in de gaten tot hij het nieuws maandagavond bekendmaakte in de gemeenteraad. “Ik zag hoe mensen van buitenlandse origine ’s avonds laat het pand betraden en ben zelf binnen gaan kijken. Ik besef dat dit wettelijk niet kan, maar de veiligheid komt op de eerste plaats. Ongelooflijk wat ik binnen aantrof: matrassen, dekens, urine, uitwerpselen, voedselresten, sigarettenpeuken… schrijnende taferelen die je alleen in grootsteden ziet. Ik was ervan overtuigd dat de politie niet op de hoogte was. Nochtans was het brandgevaar zeer groot voor dit gebouw en de omliggende panden.”

“We zouden graag weten waar dit is, want we maken ons daar ook zorgen om”, reageerde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) op de onthullende tussenkomst van De Groote. “Politioneel en vanuit de dienst Welzijn moeten we kijken wat er aan de hand is. Laat het ons aanpakken, hoe sneller hoe liever.”

Deuren sluiten

Het bleek te gaan om een pand in de Boterstraat, waar vroeger een chocoladewinkel gevestigd was. Dinsdagochtend kwam de politie ter plaatse om vaststellingen te doen. “Er werd geen persoon aangetroffen”, aldus Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “Er zijn geen aanwijzingen of het gaat om een kort of langdurend verblijf. Nu wordt bekeken om de automatische deuren te sluiten.” Volgens Talpe, die contact had met de eigenaar, zou dat in de loop van dinsdag moeten gebeuren. “Ik volg het van nabij op”, klinkt het.

Volgens CD&V is de leegstand in Ieper “historisch hoog”. “We zitten aan meer dan 11 procent. Behalve corona en gestegen prijzen is er meer aan de hand: bepaalde panden hebben te kleine oppervlaktes en eigenaars vragen te hoge huur. In sommige gevallen moet je liefst 10.000 euro betalen voor de eerste huur en waarborg. En dan moet je nog starten. De markt kan dit corrigeren, maar vanuit de stad moet een signaal komen zodat het niet te lang duurt. Er moet gepraat worden met eigenaars en immobiliënkantoren.”

Lager dan gemiddelde

“De leegstand is hoog, maar dat is een algemene trend en Ieper blijft onder het Vlaams gemiddelde. In West-Vlaanderen doet enkel Brugge beter”, reageert economieschepen Diego Desmadryl (Open Ieper), die sinds deze maand een aantal leegstaande handelspanden in de kijker zet via een samenwerking met middelbare school Heilige Familie.

“Leerlingen van het 6de en 7de jaar Etalage en Standendecoratie maakten speciale ontwerpen en slogans voor de etalages om ze op een mooie manier in de kijker te zetten”, aldus Desmadryl. “Nu zaterdag 11 maart worden van 10 tot 12 uur de deuren opengezet van zes panden voor alle geïnteresseerden. Vooraf registeren kan via de QR-code op elke etalage.”

Op vraag van oppositiepartij Groen maakte het stadsbestuur de kost van de actie bekend. “De bestickering kostte 3.569 euro en er werd een publiciteit gevoerd van 1.460 euro. We hadden gehoopt om meer dan zes panden in de kijker te zetten, maar daarvoor heb je de medewerking van de eigenaar nodig”, stelt Desmadryl, die benadrukt dat de stad niet zelf panden gaat huren voor pop-ups. “Intussen hebben we een starterspremie goedgekeurd en een subsidie tot 5.000 euro voor wie een leegstaand handelspand zal renoveren.” (TP)