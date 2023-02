Kortrijkse studente Astrid (20) gaat de digitale kloof tegen

Kortrijkse studente Astrid Toschev zet zich in om elke inwoner van Kortrijk mee op de digitale sneltrein te krijgen. “Elke persoon, van senior tot hoogopgeleide, kan digitaal achterophinken. Ze hebben elk hulp nodig op een verschillend niveau. Ik bied dus zowel bedrijven als particulieren concrete antwoorden op praktische IT-vragen.”

Astrid is tweedejaars student in de bachelor Toegepaste Informatica met specialisatie in Cyber Security aan Howest. Sinds enkele weken combineert ze haar studies met een job bij het bedrijf Kompuuter. Daar is ze aan de slag als digitale hulp voor ondernemingen en particulieren in de regio. “Ik geef onder meer groepslessen aan senioren om verschillende thema’s van de digitale wereld uit te leggen en leer hen bijvoorbeeld met een smartphone om te gaan. De digitalisering van de maatschappij gaat snel. Velen kunnen niet meer mee, maar in elke generatie of klasse van de maatschappij is er hulp nodig. Hoe zie ik de punten van mijn kind op Smartschool? Hoe kan ik een overschrijving doen via mijn bankapplicatie? Hoe werk ik met Doccle? Hoe voorzie ik een goede back-upoplossing? Moet ik gebruik maken van de cloud? Enzovoort. Digitalisering zou geen aspect mogen zijn waarin er een onderscheid wordt gemaakt en mensen niet dezelfde kansen krijgen. Het zou het leven van elke persoon moeten vereenvoudigen. Met Kompuuter gaan we de digitale kloof tegen”, verkondigt Astrid.

De interesse om de digitale kloof te dichten kwam er voor Astrid omwille van haar oma die nog in Duitsland woont. “Voor Kerst kreeg ze een gsm cadeau, maar ze had er wat moeite mee om die te gebruiken. Dus begon ik haar les te geven zodat we haar makkelijker en beter kunnen bereiken. Digitalisering kent namelijk een sterk sociaal aspect. Ik vind het belangrijk om mensen die problemen hebben met deze complexe digitale wereld te helpen en de angst om die te gebruiken weg te nemen. Ik wil ook een band opbouwen met de klant want de wereld is al digitaal genoeg. Daarom hou ik mijn services informeel en laagdrempelig.”

Astrid rekent 38 euro per uur. Je kan haar bereiken op astrid@kompuuter.be voor meer informatie.