Kortrijkse stadsbrouwerij Ruimtegist sluit eind deze maand tweede crowdfundingsronde af

Brouwers Arn Simoens (38) en Egbert Glorieux (38) startten in 2018 een craftbrouwerijproject op het Buda-eiland te Kortrijk. Om gedeeltelijk de verbouwingen mee te helpen financieren, deden ze toen succesvol beroep op de Kortrijkzanen via een crowdfundingsproject. Vier jaar later lanceren ze een tweede ronde. De teller staat nu op 174 crowdfunders die levenslang bier ontvangen. Wie wil intekenen, kan dat nog doen tot eind deze maand.

Participatief project

Na meer dan tien jaar experimenteren en brouwopleidingen te volgen, richtten Arn en Egbert een microbrouwerij op in de Budastraat. Zo is er na 60 jaar opnieuw een brouwerij in het historisch hart van Kortrijk nadat brouwerij Tack er in 1962 mee ophield. Om hun verbouwingen gedeeltelijk te financieren, deden ze een beroep op de inwoners van Kortrijk. 85 personen schreven zich toen in en zo kwam Ruimtegist aan een totaal van ongeveer 20 000 euro.

“We willen van de stadsbrouwerij een echt participatief project maken, versmolten met Kortrijk. We zijn van de streek en Kortrijk zit al enkele jaren in een leuk élan. We hebben dan ook niet getwijfeld om in het hartje van de stad onze craftbrouwerij op te starten”, zegt Arn. “Dankzij onze crowdfunding hebben we meteen een lokaal klankbord waarbij onze buurtbewoners en sympathisanten actief kunnen deelnemen aan ons project”. Ondertussen heeft de Kortrijkse stadsbrouwerij Ruimtegist al drie bieren op de markt. Vie (Belgisch blond van 6,5%), Obsquur (Quadrupel van 10%) en Nova (Tripel van 8%).

Levenslang bier

Je kan intekenen op formules van 200 euro (levenslang 12 bieren per jaar afhalen in de brouwerij), 500 euro (daar bovenop nog een brouwerijbezoek voor maximum 20 personen met degustatie en een vermelding van jouw naam op de muur van de brouwzaal) of 1000 euro (een extra etentje voor maximum 20 personen tijdens hun jaarlijkse foodpairingsdiner Diner Obsquur).

“We hebben met deze tweede crowdfundingsronde verder kunnen b(r)ouwen en zijn over gans Vlaanderen beschikbaar met onze Kortrijkse bieren. 89 mensen schreven zich al in en we verzamelden opnieuw een totaal van 20.000 euro aan inkomsten om te investeren in de brouwerij. Ook organiseren we jaarlijks drie evenementen die we volop verder blijven uitbouwen met recent nog een vierde evenement ‘Atelier Fermenté’ die we er aan toevoegden. Ons eigen Kortrijks bierfestival”, vertelt Arn enthousiast.