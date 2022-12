Kortrijkse stadsbrouwerij Ruimtegist lanceert tweede crowdfundingsronde

Brouwers Arn Simoens (37) en Egbert Glorieux (37) startten in 2018 een craftbrouwerijproject op het Buda-eiland te Kortrijk. Om de verbouwingen mee te helpen financieren, deden ze gedeeltelijk een beroep op de Kortrijkzanen via een crowdfundingsproject. Met succes. Vanwege de blijvende vraag lanceren ze nu een tweede ronde. Of hoe vele kleintjes samen een mooi Kortrijks craftbierproject vorm blijven geven.

Na meer dan tien jaar experimenteren en brouwopleidingen te volgen, richtten de brouwers een microbrouwerij op in de Budastraat te Kortrijk. Zo is er na 60 jaar opnieuw een brouwerij in het historisch hart van Kortrijk nadat brouwerij Tack er in 1962 mee ophield.

De microbrouwerij zit in het oude bakkersatelier van bakkerij Slosse in de Budastraat. Achter grote ramen kan je de brouwers aan het werk zien. Hiermee zijn ze alvast de eerste en enige die opnieuw in hartje Kortrijk ambachtelijke bieren brouwen. De microbrouwerij is aangekocht en volledig verbouwd naar de noden van een productieruimte. Om hun verbouwingen gedeeltelijk te financieren, deden ze een beroep op de inwoners van Kortrijk. Met succes zo bleek want 85 personen schreven zich toen in en zo haalde Ruimtegist een totaal van ongeveer 20.000 euro op.

“We willen van de brouwerij een echt participatief project maken, versmolten met Kortrijk. We zijn van de streek en Kortrijk zit al enkele jaren in een leuk élan. We hebben dan ook niet getwijfeld om in hartje Kortrijk onze craftbrouwerij op te starten”, zegt Arn. “Dankzij onze crowdfunding hebben we meteen een lokaal klankbord waarbij onze buurtbewoners en sympathisanten actief kunnen deelnemen aan ons project”, gaat Arn verder.

Ondertussen heeft de Kortrijkse stadsbrouwerij Ruimtegist al drie bieren op de markt. Vie, Obsquur en Nova. “Onze huidige drie vaste bieren kan je al in gans Vlaanderen verkrijgen. Nu starten we met het barrel-agen van onze quadrupel Obsquur op whiskyvaten. Dat is wat meer niche maar zo blijven we zelf ook bijleren als brouwers”, vertelt Egbert.

Levenslang bier

Er zijn drie formules die telkens opbouwen waarop je kan intekenen via hun website.

Zo kan je voor de basisformule van 200 euro levenslang twaalf bieren (33cl) per jaar afhalen in de brouwerij. Sowieso word je als eerste op de hoogte gebracht van alle nieuwigheden en evenmenten van de brouwerij en krijg je ook de eerste kans op gelimiteerde brouwsels. Voor 500 euro zit daar bovenop nog een brouwerijbezoek voor maximum twintig personen bij mét degustatie en een vermelding van jouw naam op de muur van de brouwzaal. Voor weldoeners die het project helemaal genegen zijn en 1.000 euro steunen, komt daarboven nog eens voor maximum twintig personen een etentje tijdens hun jaarlijkse foodpairingsdiner.

“We hopen met deze tweede crowdfundingsronde verder te kunnen bouwen en over gans België beschikbaar te zijn met onze Kortrijkse bieren. Ook organiseren we jaarlijks zo’n drie evenementen en we zouden die graag verder uitbouwen. Daarnaast begint een nieuwe semi-geautomatiseerde brouwinstallatie zich op te dringen om sneller en efficiënter onze nieuwe recepten uit te testen in ons brouwlabo”, vertelt Arn enthousiast.

De crowdfunding start vanaf vandaag 19 december.